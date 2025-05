Michael Morales: “Estar invicto no genera presión”

El invicto Michael Morales se enfrentará al veterano Gilbert Burns en el evento principal de UFC Fight Night este fin de semana. El enfrentamiento reúne a dos luchadores en momentos cruciales de sus carreras.

Michael Morales, que ha mantenido un récord profesional perfecto hasta la fecha, abordó el tema de su invicto durante la conferencia de prensa previa a la pelea. Enfatizó que su récord invicto no le añade presión, sino que refuerza su compromiso con la preparación.

«Estar invicto, como siempre he dicho, no me presiona; no me asusta, todo lo contrario. Hay que trabajar más duro. No sabemos qué pasará; nada está escrito en la jaula. La pelea, como siempre digo, se pelea allí, y quien se prepara bien, rinde bien. Así que se trata de trabajo inteligente y trabajo duro».