Michael Johnson conoce de primera mano el reto que supone subirse al octágono con Khabib Nurmagomedov.

Ambos se enfrentaron en noviembre de 2016 en UFC 205, donde Khabib sometió a Johnson en la tercera ronda de su pelea de peso ligero.

«La Amenaza» había aceptado la pelea con solo dos semanas de preaviso, un hecho que aumentó la dificultad de enfrentarse al invicto peleador daguestaní. Puede que los aficionados recuerden el intenso momento durante la pelea en el que se escuchó a Khabib decirle a Johnson que se rindiera, alegando que necesitaba una pelea por el título.

«Yo estaba como, ‘¡Que te jodan!» Johnson recordó durante una aparición en el Podcast Overdogs de Mike Perry. «Le di un revés en plan: ‘Sigo en ello. No puedo moverme, pero estoy dentro’. No me iba a rendir. Es bueno».

Reflexionando sobre la pelea, Johnson admitió que centrarse únicamente en la lucha de Nurmagomedov fue un error:

«Entré en esa pelea, su lucha es todo lo que pensé. Su lucha, su lucha, su lucha. No pensaba en mí, y ese fue el error. Me limité a esperar a que disparara, tratando de encontrar mis movimientos. Estaba como agachado, y realmente no podía moverme».

Johnson también habló sobre la fuerza y el dominio de Khabib:

«Hermano, él es bueno, fuerte. Se sentía como un peso medio, y eso es un problema. No podía moverme, pero él me ayudó a mejorar. Volví al gimnasio y empecé a trabajar en ello. Sin esa pelea, no estaría aquí».

Nurmagomedov pasó a capturar el título de peso ligero de UFC y lo defendió con éxito tres veces antes de retirarse invicto.

En cuanto a Johnson, recientemente ofreció una actuación sobresaliente, ganando los honores de Rendimiento de la Noche por su nocaut sobre Ottman Azaitar a principios de este mes en UFC Tampa.