Uno de los hombres más importantes en WWE, mano derecha de Vince McMahon y bastante leal a la compañía desde 1995, estará fuera de acción en el desarrollo de su trabajo por un par de meses. Así es, Michael Hayes será operado. El miembro del Salón de la Fama WWE, que se desempeña como productor tras bambalinas, en donde tiene el apoyo también de Triple H, gran amigo de él.

► Michael Hayes será sometido a cirugía

La noticia la dio a conocer en exclusiva H Jenkins de Ringside News, quien reveló también que Pat Buck obtuvo de regreso su trabajo luego de que se conociera la noticia de la cirugía de Hayes. Recordemos que Buck, un experimentado luchador independiente y con paso por Florida Championship Wrestling y Ohio Valley Wrestling, en años anteriores granja de talentos de WWE, así como también entrenador y promotor de lucha libre junto con Curt Hawkins, había firmado un contrato con WWE el 7 de agosto del año pasado para ser productor tras bambalinas.

Sin embargo, fue uno de los que salió despedido por el miércoles negro del pasado 15 de abril, que aunque en un principio se creía que era la respuesta de Vince McMahon ante la incertidumbre financiera por este coronavirus, recientemente nos enteramos que era una medida que ya se tenía en mente.

La cirugía de Michael PS Hayes será en su cadera, posiblemente un reemplazo de la misma. Recordemos que recientemente apareció en un momento cómico en el show especial NXT TakeOver: In Your House, aunque no le gustó para nada.

Sarah Stock, Billy Kidman, Mike Rotunda, Dave Finlay, Shawn Daivari, Scott Armstrong, MVP, Shane Helms y Lance Storm fueron los despedidos en abril, aunque se espera que los que quieran regresar, lo vayan haciendo a mediados de julio en adelante, cuando las restricciones se empiecen a ir acabando.