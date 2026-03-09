Michael Hayes se disculpó con Chelsea Green tras duros comentarios en WWE Unreal

Como lo reportamos en SÚPER LUCHAS en su momento, Chelsea Green confesó su molestia en redes sociales, luego de que uno de los productores más veteranos de WWE, Michael Hayes, diera unas polémicas declaraciones acerca de ella en WWE Unreal.

► Michael Hayes se disculpó con Chelsea Green por bajarle la caña como luchadora

Hayes dijo que estaba feliz, pues Chelsea Green entendía cómo hacer su trabajo en WWE, y podía llevar el mensaje a los fans a través de la televisión en tan solo 3 minutos.

Lo cual Hayes lo calificó como algo genial, pues para él, Green no era una luchadora extraordinaria a la que hubiera que darle más de 3 minutos en televisión.

Claramente, esta ofensa bajó la moral de Green, quien lo hizo público a través de un post en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Pues bien, en la más reciente edición del video podcast de Nikki Bella y Brie Bella, Green reveló no solo que recibió apoyo de The Undertaker durante toda la controversia, sino que Michael Hayes se disculpó con sus palabras. Estas fueron sus declaraciones:

“Mira, sé que la gente siempre dice: ‘Dios mío, eres tan graciosa, eso es hilarante’. Pero siempre son las mismas mujeres las que terminan siendo las favoritas de todos como luchadoras. Rhea Ripley siempre va a ser la favorita de todos. Stephanie Vaquer probablemente también lo será, y yo ya estoy acostumbrada a eso. Las apoyo y las animo.

«Pero escuchar a The Undertaker mencionar mi nombre y salir en defensa de mí, de esta pequeña vieja yo, y decirlo con tanta convicción, significó mucho. Incluso ya me había dicho lo mismo en un mensaje de texto. Siento que realmente hizo un gran esfuerzo para mostrar cómo se sentía.

«Todo el mundo se molestó mucho por lo que Michael Hayes dijo sobre mí. ¿Me estaba menospreciando? ¿Me estaba poniendo un techo? Sí. Michael Hayes ya me pidió disculpas, y hablamos al respecto.

«Pero sé que Undertaker me ha respaldado desde hace mucho tiempo. Incluso pude Campeonato de Parejas Mixtas de AAA, así que creyó en mí mucho antes de que Michael Hayes hiciera esos comentarios».