Michael Cole: «WWE ya no es lucha libre profesional»

El comentarista líder de la WWE, Michael Cole, explica por qué Netflix quiso hacerse con el producto, el cual no considera lucha libre profesional. No es necesario entrar nuevamente a explicar qué pro wrestling y sports entertainment es lo mismo. De todas maneras, las palabras del veterano futuro miembro del Salón de la Fama a Logan Paul en Impaulsive no son menos interesantes por ello.

► Así ve Michael Cole la WWE

«Por eso Netflix nos quería. Netflix entiende que, ante todo, somos una entidad de narración de historias. Ya no somos lucha libre profesional, no lo hemos sido por muchos años. Somos un producto de entretenimiento. Necesitamos historias para que nuestros fanáticos se involucren emocionalmente con nuestros personajes. ¿Por qué odian a Logan Paul? Porque es un arrogante imbécil, ¿verdad? Como personaje.»

Somos un producto de entretenimiento. Es la conexión emocional, ya seas el bueno o el malo. Es una de las razones por las que ahora estamos en Netflix. Siempre le digo a la gente que, en 28 años, nunca he pretendido ser un comentarista de lucha libre profesional. No lo soy. Soy un narrador, un contador de historias, un vendedor, un locutor de jugada por jugada, en cierta medida. Exagero historias, creo personajes. Soy un todoterreno. Esa fue una de las razones por las que los fanáticos me odiaban cuando comencé mi carrera aquí, porque no era un comentarista de lucha libre profesional. Creo que con los años han llegado a respetar la ética de trabajo y también han entendido que he sido la banda sonora de un par de generaciones. No solo en el negocio, sino también para los fanáticos que ven en casa.

Creo que la gente ahora está empezando a entender que no tienes que narrar cada movimiento en una lucha. Debes asegurarte de destacar los momentos y movimientos importantes, pero para mí es más importante explicar a nuestra audiencia quiénes son las Superestrellas. Especialmente con Netflix, ahora tenemos muchos nuevos espectadores sintonizando. Escucho en todo el país, sin importar a dónde vayamos, personas que se nos acercan y dicen: ‘Nunca había visto WWE antes. Nunca entendí qué era. Pensaba que solo eran un montón de hombres mayores corriendo en mallas’. Ahora entienden que en realidad es un programa de televisión, episódico, cada semana. Uno de mis trabajos ahora, que amo, es poder educar a esta nueva audiencia sobre quiénes son ustedes. ¿Quién es Logan Paul? ¿Quién es John Cena? ¿Quién es Roman Reigns? Pero hacerlo de una manera en la que no insultemos a los fanáticos de la vieja escuela.»

