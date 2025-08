Michael Cole: “WWE nunca ha estado más sana”

El comentarista líder de WWE Michael Cole habla de una variedad de temas relativos a la compañía mientras ultima los preparativos para narrar SummerSlam 2025.

Sobre su rol como comentarista

«No solo relato. Reacciono, actúo… generalmente sabemos lo que va a pasar, pero tenemos que parecer sorprendidos. También somos narradores, contamos historias y trabajamos con los patrocinadores. Llevo muchos sombreros en WWE . Tengo un equipo increíble que me ayuda con estadísticas, porque no puedo recordar todo lo que pasó.»

Sobre el nuevo formato de eventos como WrestleMania y SummerSlam

« Me encanta el formato de dos noches . En lugar de tener un show de siete horas, ahora son tres horas y media o cuatro cada noche. Cada noche tiene dos main events: la lucha inicial y la estelar. La gente convierte estos eventos en vacaciones familiares; es una experiencia completa.»

Sobre momentos genuinos e inesperados

Sobre la evolución de WWE y el liderazgo de Triple H

«He estado aquí 28 años, y creo que la compañía nunca ha estado más sana. Los talentos tienen más libertad: en promos, en combates, en historias. Triple H me deja trabajar a mi manera. Si me habla durante un show, es porque es algo importante.»