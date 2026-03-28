Michael Cole: «Pensé que Undertaker rompia el conteo de Brock Lesnar»

El 6 de abril de 2014 quedó marcado como una de las fechas más impactantes en la historia de WWE, cuando Brock Lesnar derrotó a The Undertaker en WrestleMania, terminando con la legendaria racha invicta del “Deadman”.

Años después, ese momento sigue generando conversación, y ahora fue Michael Cole quien ofreció detalles sobre cómo vivió esa noche desde la mesa de comentarios.

► Michael Cole no sabía que Undertaker perdería

Durante su participación en The Sal Licata Show, Cole confesó que, a diferencia de otras ocasiones, no estaba al tanto del resultado de la lucha.

“Sé aproximadamente el 80% de lo que va a pasar. Tengo que saber muchas cosas para ayudar al público con la historia. En WrestleMania, no me gusta saber nada si no es necesario… Lo de Undertaker, no había una sola persona en ese Superdome que pensara que Undertaker iba a perder.”

El narrador explicó que incluso dentro de WWE existía la creencia de que la racha terminaría de otra forma, posiblemente ante una estrella en ascenso, y no ante una figura ya consolidada como Lesnar.

► El momento exacto en que se rompió la racha

Cole recordó el instante clave cuando Lesnar conectó el F5, asegurando que esperaba ver a Undertaker liberarse del conteo como en tantas otras ocasiones.

“Fue casi un uno, dos, y estaba a punto de decir ‘se zafa’ cuando me quedé paralizado. Lo primero que pensé fue: ‘La racha se acabó’.”

La sorpresa fue total, tanto para el público como para los comentaristas, lo que contribuyó a que la reacción en vivo se sintiera auténtica y cargada de emoción.

► Una narración que se volvió histórica

Con el paso del tiempo, Michael Cole considera que su reacción fue la adecuada para un momento de tal magnitud, ya que el silencio y la incredulidad ayudaron a transmitir el impacto real de lo sucedido.

“En retrospectiva, no creo que lo hubiera podido hacer mejor. No creo que hubiera habido una narración mejor… Cuando lo escucho, a veces se me pone la piel de gallina.”

El propio Cole reconoció que rara vez revisa su trabajo, pero este momento en particular sigue siendo imposible de ignorar debido a su importancia dentro del negocio.

Hoy en día, el legado de aquella noche sigue vigente, mientras Lesnar continúa activo y con nuevos retos en puerta, como su programado enfrentamiento ante Oba Femi en WrestleMania 42.