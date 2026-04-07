Michael Cole revela el error que cometió en WrestleMania 37

Desde 1997, Michael Cole ha sido la voz de cada momento estelar que la WWE ha creado, y por casi tres décadas ha estado en algunos de los momentos más importantes de la compañía. Sin embargo, pese a su vasta experiencia, no está exento de los errores, que también los ha cometido considerando que trabaja con la televisión en vivo.

► Michael Cole se anticipó y erró durante la narración

Para Michael Cole, hay una narración en particular dentro de su extensa de la que todavía se avergüenza. Durante una aparición reciente en «The Sal Licata Show», confesó del error que cometió durante el combate estelar de WrestleMania 37 que protagonizaron Sasha Banks y Bianca Belair, aunque admitió haberse disculpado con ambas luego del desliz.

«Esto es televisión en vivo. Decimos un millón de palabras por noche. Siempre te vas a equivocar. Tuve un gran error en WrestleMania, donde Sasha Banks y Bianca Belair fueron las protagonistas… Me equivoqué en el final. Me dio mucha vergüenza. Me disculpé con ambas después. Entienden que estas cosas pasan. Los fans nunca me han dejado olvidarlo. Pero es algo que lamento. Me encantaría poder retroceder en el tiempo».

La decisión que Cole tomó por error se produjo casi al final, cuando Belair aplicó su remate KOD a Banks, y la nombró como la «nueva» Campeona SmackDown, cuando la cuenta de tres no se terminó de dar. Cole pensó que Banks se había librado de la cuenta hasta que su compañero de mesa, Corey Graves, lo corrigió. Aun así, nadie le quita a los fanáticos las emociones vividas durante el estelar de WrestleMania 37, el cual también marcó un momento histórico al ser el primero que se llevó a cabo luego de de la pandemia del COVID-19.