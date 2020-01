Uno de los encuentros que se llevaron a cabo en WrestleMania 27 fue el de Michael Cole contra Jerry Lawler, con Stone Cold como réferi especial, el cual fue catalogado por Vince McMahon como el peor combate que había visto en los últimos sesenta años.

En un hecho anecdótico que tuvo la referida lucha, Michael Cole perdió un diente luego de recibir una Misile Dropkick por parte de Lawler; sin embargo, esa no fue la única pieza dental que perdió ese día.

► El diente que perdió Michael Cole gracias a CM Punk

En el último episodio de su podcast WWE After The Bell, Michael Cole recordó un raro incidente con CM Punk, revelando que recibió un rodillazo del «Straight Edge» en su cara cuatro horas antes de su lucha contra Jerry Lawler en WrestleMania 27. Agregó que el daño fue tan grave que le arrancó uno de sus dientes frontales.

Punk, que solo lo había hecho a manera de broma, inmediatamente se disculpó y se ofreció a pagarle el tratamiento dental, pero a Cole le preocupaba más si podía estar en los comentarios esa noche y competir en el combate más importante de su carrera.

“CM Punk y yo nos conocemos desde hace años, somos buenos amigos. Él viene por alguna razón, que hasta el día de hoy no sabemos por qué, y viene corriendo a través del ring y me da fuerte rodillazo que me impacta en uno de los dientes frontales. Esto fue como cuatro horas antes de mi lucha en WrestleMania.»

«Mi diente sale volando y hay sangre por todas partes, Punk me dice: ‘Dios mío, pagaré el tratamiento dental, lo siento mucho, No sé lo que me pasó, estaba aquí matando el ocio’. Le dije: ‘No estoy preocupado por el pago del tratamiento dental, ¡estoy a punto de perder el día de pago más grande de mi carrera porque me has roto el diente!’.»

Eventualmente, Cole ganaría esa lucha después de que el Gerente General Anónimo de Raw revirtiera la decisión del réferi, Stone Cold, de otorgar la victoria a Lawler.