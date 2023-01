Pat McAfee no trabaja tan cerca de nadie como de Michael Cole en la WWE. Desde que se unieron en la mesa de comentaristas, se han vuelto inseparables, no solo como tal sino también tienen una gran relación fuera de cámaras. Por eso es tan sorprendente que Cole no supiera que McAfee iba a volver a la compañía en Royal Rumble 2023. Entendemos que la decisión se tomó para que su reacción fuera genuina cuando su amigo apareció para sentarse nuevamente a su lado. El veterano narrador lo cuenta en The Pat McAfee Show.

► Michael Cole y el regreso de Pat McAfee

“Honestamente, la verdad de Dios. Por lo general, sé todo lo que sucede en nuestro mundo hoy en día debido a la posición en la que estoy. Esta es la primera vez en probablemente una década que me sorprendió legítimamente algo que sucedió en el programa. Legitimamente no sabía si te volveríamos a ver en la WWE. Hablamos en septiembre y volverías después de la temporada de fútbol, mucho en tu vida ha cambiado desde entonces, mucho en nuestra empresa ha cambiado desde entonces. Realmente no sabía si alguna vez volverías. Si te das cuenta, no le he dicho mucho a nadie públicamente sobre cuándo vendrías porque nadie lo sabía.

“Cuando me senté ese día con Corey (Graves), me preparé como una mesa de dos hombres como siempre lo hacemos, y cuando suena la música, cuando pienso en Pat McAfee, pienso en White Stripes. Cuando suenan los primeros compases de la nueva canción, no la reconozco de inmediato. Entonces, Hunter [Triple H] estaba en mi oído: ‘¿Vas a venderlo?’. Le susurré en la cámara espía: ‘¿Vender qué?’ Luego miré hacia arriba y vi tu nombre y dije: ‘Me estás tomando el pelo’. Cuando saliste, no sabía qué decir porque no sabía si salias para ser comentarista o para ser la entrada numero uno en el Rumble porque empezábamos con el combate del Rumble. Luego te vi con tu chaqueta y pensé: ‘Va a ser comentarista’. Estaba tan emocionado”.

