Michael Cole mencionó a Alberto Del Río durante WWE RAW

En el reciente episodio de WWE RAW, Sheamus se enfrentó ante Rusev luego de varias semanas de tensiones tras bastidores. En la previa de este combate, ambos mencionaron su no tan buen paso como aliados en la Liga de Naciones, del que ambos formaron parte junto a Alberto del Río y Wade Barrett, quien ya está retirado y trabaja como comentarista de SmackDown.

► Alberto del Río hizo equipo con Sheamus y Rusev

Mientras se desarrollaba el combate entre Sheamus y Rusev este lunes por la noche, el comentarista Michael Cole repasaba la trayectoria de ambos en la WWE, mencionando el tiempo en el que fueron parte de La Liga de Naciones junto a Wade Barrett y Alberto El Patrón (Alberto Del Río). Lo curioso de este asunto es que, si bien el luchador mexicano fue parte de la WWE, su relación con la compañía no ha estado en buenos términos, y ni siquiera la reciente adquisición de WWE por parte de la compañía serviría como catalizador para una eventual aparición del ex campeón mundial. Alberto El Patrón estuvo en la WWE de 2008 a 2014, y no se espera que regrese a la compañía en el futuro previsible.

En cuanto a la lucha entre los dos ex compañeros, esta fue bastante intensa pero muy buena y prácticamente ni se acordaron del tiempo en que hicieron equipo. Al final, Rusev se llevó la victoria luego de hacer trampa al quitarle el protector a uno de los esquineros, dejando abierta esta rivalidad para un nuevo combate.