Michael Cole deja su rol tras bastidores en WWE

Michael Cole es la voz de WWE. Por ejemplo, no hace mucho, Vic Joseph, comentarista de NXT, decía:

«Michael Cole es el más grande de todos los tiempos. Lo diré de nuevo. Él es el más grande de todos los tiempos. He aprendido mucho de él. (…) Si no estudias a personas que son las mejores, creo que es insensato si no lo haces. Tomaré tanto como pueda de Michael Cole y Corey Graves, por cierto,y lo moldearé a mi manera. Luego, con suerte, llegaré a su nivel».

► Michael Cole deja uno de sus roles

Tan bueno es, tanto lo estudia su compañero, buscando llegar a su nivel, que hasta ahora también ha ejercido como gestor de los comentaristas.

No obstante, en adelante no ocupará ese rol. Él mismo ha renunciado para enfocarse en su papel delante de las cámaras.

Nos informan de ello desde PWInsider:

«PWInsider.com ha confirmado mediante múltiples fuentes que ha habido cambios en WWE en lo que respecta a la gestión de locutores.

Michael Cole ocupó ese puesto durante mucho tiempo, pero nos han informado que Cole ha dejado esas responsabilidades para concentrarse completamente en sus funciones como talento, específicamente como la voz principal en Monday Night Raw y eventos de PPV.

Nos dicen que esta fue una decisión de Cole y que la empresa no tuvo ningún problema con ello.

La palabra que circula es que Sue Cundaro, quien ha estado en la empresa durante mucho tiempo y trabajó con Cole en la gestión de locutores, ha asumido sus antiguas responsabilidades«.

Probablemente, esto no va a cambiar nada con respecto a lo que ven los fanáticos cuando miran WWE.