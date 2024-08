En un momento dado, Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson estaba justo en la parte superior de la lista de cubo de todos los fans de MMA para las peleas que querían ver.

A pesar de que los dos hombres se sometieron a múltiples campos de entrenamiento y semanas de peleas para prepararse el uno para el otro, nunca se materializó durante sus carreras. Con Nurmagomedov retirándose en 2020, la historia ha sido mucho más amable con él, ya que se alejó del deporte con su récord invicto intacto.

Ferguson, en su mejor momento, fue capaz de igualar la racha de victorias en peso ligero de «The Eagle», pero ahora se encuentra ostentando el récord de la UFC de más derrotas consecutivas. Dicho esto, no se puede olvidar lo deseable que era esta pelea cuando ambos hombres estaban venciendo a todos los demás en 155 libras.

► Michael Chiesa dice que en 2016 Tony Ferguson pudo haber vencido a Khabib Nurmagomedov

En una entrevista reciente con BJPenn.com, Michael Chiesa habló sobre cómo se preparó para enfrentar a Ferguson en el reciente evento UFC Fight Night en Abu Dhabi.

Reveló cómo en lugar de ver las últimas salidas de su oponente, volvió a ver lo mejor del ex campeón interino de peso ligero con el fin de asegurarse de que estaba entrenando para pelear con Ferguson con toda su fuerza.

Chiesa ganaría la pelea por sumisión, pero ver imágenes de su oponente solo le hizo apreciar aún más la racha de victorias que tuvo entre 2013-2019.

Dijo que en uno de los mayores «qué hubiera pasado si» en la historia de las MMA, cree que la versión 2016 de «El Cucuy» en particular tenía una gran oportunidad de darle a Nurmagomedov su primera y única derrota si se hubieran encontrado dentro del Octágono hace 8 años.

«Voy a admitir como volver atrás y ver algunas de sus peleas recientes, yo no diría que me dio una falsa sensación de seguridad, pero yo estaba definitivamente como esta no es la película para ver, voy a volver atrás y ver la película que estaba viendo para prepararse para él en 2016″

«Vi mucho esa pelea de Rafael Dos Anjos porque siento que esa versión de Tony Ferguson que vimos en el octágono contra Rafael Dos Anjos, siento que podría haber vencido a cualquiera en el mundo. Quiero decir, voy a salir en una extremidad y decir que creo que podría haber vencido a Khabib Nurmagomedov si esa era la versión de él. Creo que ese fue su pico. El pico fue RDA y aunque todavía ganó peleas desde allí, todavía creo que comenzó a bajar un poco.»