Michael Chiesa revela los problemas mentales que superó

Michael Chiesa seguirá luchando durante mucho tiempo más. Chiesa se enfrentará a Max Griffin en UFC 310 en una pelea preliminar el 7 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Después de derrotar a Tony Ferguson en UFC Arabia Saudita en agosto, Chiesa compartió que si hubiera perdido la pelea, probablemente se habría retirado.

Con una renovada experiencia en el juego de lucha y usando la comodidad de su base de operaciones a su favor, Chiesa está en lo correcto mientras se prepara para su vigésima caminata hacia el octágono.

«No, mi tío me dijo que dejara de pelear [diciendo que me retiraba]. Solo sé que cuando hablo de querer ponerle fin a mi carrera antes de la pelea con Tony, es solo porque este deporte es 99 por ciento mental. Así que estoy teniendo problemas mentales en dos de las tres peleas de esa racha de derrotas, y si no puedo corregir eso a esta altura, entonces, sí, sería inminente.

“Pero eso no va a suceder el 7 de diciembre. El resultado no cambia nada. Todavía quiero competir, especialmente cuando se habla de que UFC Seattle está en el horizonte. Dana lo insinuó en una conferencia de prensa: ¿Crees que voy a perder la oportunidad de pelear en Seattle nuevamente? De ninguna manera. Y al final del día, Max Griffin no me va a vencer. Simplemente no va a suceder. Sé que me espera una pelea difícil. Sé lo que tengo que hacer para hacer el trabajo, pero estoy aquí para ello. Estoy emocionado y todo gira en torno a que mi cabeza esté en el lugar correcto. Si mi cabeza no estuviera en el lugar correcto, me enfrentaría a una batalla cuesta arriba contra un peleador extremadamente duro como Max Griffin, pero mi cabeza está en el lugar correcto. Mi entrenamiento ha sido bueno, mi cuerpo se siente muy bien, todo se está uniendo para que gane esta pelea.

“Así que no tengo ninguna duda de que ganaré esta pelea y luego esperaré pacientemente el anuncio de UFC Seattle”.

Antes de la victoria sobre Ferguson, Chiesa había perdido tres peleas consecutivas, incluidas derrotas por detención ante Vicente Luque y Kevin Holland, además de una derrota por decisión ante Sean Brady. Chiesa no tuvo problemas con su desempeño contra Brady, pero fue la pelea con Holland la que le hizo ver que no estaba compitiendo al máximo de sus capacidades, especialmente desde una perspectiva mental.