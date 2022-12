Michael Chiesa predice regreso de peleador retirado

El luchador y analista de la UFC Michael Chiesa está haciendo una audaz predicción sobre el regreso de un luchador retirado el próximo año.

Parece que muchos queridos luchadores de la UFC han decidido alejarse del deporte recientemente. Varios luchadores veteranos y ex campeones han puesto sus miras en la jubilación en 2022. Como ocurre en la mayoría de los deportes, las carreras de estos deportistas de élite son relativamente cortas y muchas veces, incluso antes de los 40 años, los mejores atletas del mundo tienen que colgar el teléfono.

El periodista de MMA José Youngs recopiló una lista de nombres notables que se han alejado del deporte este año. Entre ellos figuran Jose Aldo, Frankie Edgar, Joanna Jedrzejczyk y otros. Ahora, Michael Chiesa, un luchador en activo, afirma que uno de los luchadores de la lista volverá el año que viene.

Luke Rockhold fue incluido en esta lista desde que marcó su retirada tras su última derrota ante Paulo Costa en agosto. Perdió el combate por decisión unánime, lo que supuso su tercera derrota consecutiva. Sin embargo, el luchador y analista de la UFC Michael Chiesa cree que el retiro podría no ser definitivo para el ex campeón de peso medio de la UFC.

«Rockhold va a volver«, escribió en Twitter.

No se sabe si Chiesa tiene conocimiento de la posición de Rockhold o si sólo está dando su opinión. Está claro que Rockhold sigue entrenando y publica fotos y vídeos de sí mismo en el gimnasio en sus redes sociales. Rockhold tiene 40 años y no ha ganado una pelea desde 2017. Si no regresa a la UFC, podría considerar el boxeo. Ha expresado su interés en seguir ese camino antes, al igual que otros luchadores retirados de la UFC.