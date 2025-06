Michael Chiesa persigue el récord de Demian Maia en UFC Atlanta

Michael Chiesa espera asegurar otra sumisión por estrangulamiento trasero en UFC on ESPN 69. Chiesa (18-7 MMA, 13-7 UFC) se enfrenta a su compañero ganador de «Ultimate Fighter», Court McGee (22-13 MMA, 11-12 UFC), en las preliminares del sábado de UFC on ESPN 69 (ESPN, ESPN+ ) en el State Farm Arena.

Chiesa es un gran favorito sobre McGee, pero cree que las probabilidades no son un reflejo preciso del enfrentamiento.

«Disfruté del enfrentamiento. Creo que es más desafiante de lo que las casas de apuestas pronostican. Creo que Court me va a desafiar en la lucha y el grappling, y me va a imponer esa presión. Estoy muy bien preparado para una pelea de 15 minutos, pero eso no significa que no vaya a buscar la victoria«.

Su trayectoria es impresionante. Lleva muchísimo tiempo en el mundo del boxeo. Le tengo un respeto enorme. Obviamente, su victoria en ‘The Ultimate Fighter’ forma parte de eso y de todo lo que ha superado en su vida, y es genial arriesgarlo todo contra peleadores a los que respetas mucho. Así que estoy emocionado por el enfrentamiento y quiero seguir adelante y mantenerme activo, y todo empieza el sábado por la noche.