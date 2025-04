Gane, pierda o empate, el contendiente de peso ligero Michael Chandler siempre trae emoción al octágono.

El ex tricampeón de peso ligero de Bellator hizo su debut en el octágono en UFC 257 en enero de 2021. Detuvo a Dan Hooker en el primer asalto y luego peleó por el título vacante contra Charles Oliveira en su siguiente pelea. Perdió ante Oliveira y luego ante Justin Gaethje en su siguiente salida antes de registrar un nocaut de antología y muy destacado sobre Tony Ferguson.

A continuación, Chandler luchó contra Dustin Poirier y perdió por sumisión, pero obtuvo el honor de «Pelea de la Noche». A continuación, se enfrentó a Oliveira en el UFC 309 el pasado mes de noviembre. La pelea llegó hasta el final, pero Oliveira fue el claro vencedor.

La pelea también mereció los honores de «Pelea de la Noche». De hecho, aparte del primer combate contra Oliveira, Chandler ha obtenido una bonificación en todas sus demás peleas en la UFC. Chandler fue cuestionado por el legendario entrenador de boxeo Teddy Atlas sobre si era más importante ganar o dejar a los aficionados asombrados por su esfuerzo.

«Mientras estoy sentado aquí hoy, el Michael que está sentado aquí… Uno quiere ganar, pero hay algo que ocurre cuando se cierra la puerta de la jaula», dijo Chandler. «Desde que tenía 14 años y empecé a combatir cuerpo a cuerpo y a luchar, sólo había una velocidad. No pensaba siempre en las técnicas. No pensaba siempre en cómo ganar. Era simplemente, ¿cómo puedo dar todo de mí en este combate? ¿Cómo me entrego al máximo en esta pelea?».

El récord de 2-4 de Chandler en la UFC no lo dice todo. Sus cuatro derrotas han sido ante peleadores clasificados entre los tres primeros.

No ha perdido contra nadie que no haya ostentado un título interino o el campeonato indiscutible. Chandler ha demostrado que puede competir en lo más alto de la división. La pregunta de cara al UFC 314 es si podrá Paddy Pimblett.

«En algún momento habrá que responder a esa pregunta. Por desgracia para él, yo soy el tipo al que se responderá el 12 de abril. Obviamente, soy más experimentado. Obviamente, soy más veterano. Creo que soy más hábil. Obviamente, creo que mi fuerza del calendario es mucho mejor que la suya. Pero, él tiene la oportunidad. Esta es la naturaleza de los deportes de pelea«, dijo Chandler.

«No estoy diciendo que Paddy no sea un tipo superior, o que no sea un tipo temible. Aún no lo ha demostrado. Creo que mis habilidades son suficientes no sólo para vencerlo, sino para dominarle«, continuó Chandler. «La pregunta es menos “¿Es Michael Chandler el tipo que todos pensamos que es?” y más ‘¿Dónde encaja Paddy Pimblett en todo esto? Y creo que mostraré a la gente la respuesta a esa pregunta el 12 de abril».