Michael Chandler y «la maldición» del 0-3 en el MSG

Michael Chandler no ha peleado en dos años, pero está a pocos días de hacer su tan esperado regreso al octágono. Después de ir 1-3 en sus últimas cuatro peleas y perderse una pelea de alto perfil con Conor McGregor, Chandler volverá a la jaula este sábado en el evento de pago por evento UFC 309 en el Madison Square Garden.

Desafortunadamente, Chandler se enfrenta a algo más que al máximo campeón este fin de semana; también tendrá que romper su racha de derrotas en el escenario más famoso del mundo. Chandler ha peleado -y perdido- dos veces en el Madison Square Garden.

La primera derrota se produjo en el UFC 268 en noviembre de 2021, donde ganó los honores de la pelea de la noche a pesar de una derrota por decisión ante Justin Gaethje. En su pelea más reciente allí, fue sometido por Dustin Poirier en UFC 281 en noviembre de 2022.

Antes de unirse a la UFC, Chandler también perdió en el Madison Square Garden ante Brent Primus durante su carrera en Bellator. En una entrevista reciente con Ariel Helwani, Chandler reflexionó sobre su récord sin victorias en el histórico lugar.

«Estoy 0-3 en el MSG», dijo Chandler. «De hecho, acabo de encontrarme con un tipo que ha asistido a mis tres peleas allí y me dijo: ‘Eh, tío, tenemos que romper la maldición del MSG‘. Pero también veo esto como otra capa en la que estoy como, por supuesto, así es como se supone que debe ser: Estoy peleando con el tipo que ya me ganó, que destrozó mis sueños, en el estadio que ha hecho lo mismo todas las veces. Nunca he ganado allí, y ahora es el momento de corregir ese error».

Cuando se le preguntó si se arrepentía de haber peleado en el MSG, Chandler respondió:

«No, ni siquiera un poco. Yo pedí esta cartelera. Queríamos pelear en octubre, pero necesitaba hacer un corte de peso serio y legítimo. Había estado preparando mi mente y mi cuerpo para las 170 libras durante el último año y medio, y sólo tenía 10 semanas para bajar a 155 para octubre. No iba a suceder; era demasiado pronto, así que quería MSG, y lo conseguimos».