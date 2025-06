Michael Chandler: «¿UFC? Hablo con Triple H y WWE»

La estrella de la división de peso ligero de la UFC Michael Chandler revela estar en conversaciones con la WWE. Ha tomado a todo el mundo por sorpresa pues no se espera, ni mucho menos, que termine su carrera como peleador. A pesar de que «Iron» se encuentra en una racha de tres derrotas y muy lejos de una nueva oportunidad titular después de haber caído en su último combate ante Paddy Pimblett el 12 de abril.

Paddy Pimblett finishes Michael Chandler in the 3rd round. Put some respect on Paddy the Baddy WOW #ufc #ufc314 pic.twitter.com/KCQ2B4jDd5 — Nina-Marie Daniele (@ninamdrama) April 13, 2025

► ¿Michael Chandler en WWE?

Pero sigamos con la novedad. Durante una reciente entrevista con The Schmo, Chandler contó:

«Estuve hablando con Triple H sobre mi contrato con la WWE, así que estamos tratando de que eso suceda. Él sabe que quiero que esa puerta esté abierta y creo que él también quiere que esté abierta».

El veterano de las MMA no es ajeno a la empresa de lucha libre ya que en un momento hizo una aparición en Monday Night RAW para promover la pelea que finalmente parece que nunca sucederá con Conor McGregor. Pero esto son solo unas pocas palabras y no conocemos el punto de vista de HHH, por lo que vamos a tomarlo con calma. Aún así, no perdamos atención porque sin duda es una idea interesante.