Michael Chandler sobre Conor McGregor: «En mi corazón…»

Ya quedaron atrás los días en que la gente estaba ilusionada por ver a Conor McGregor regresando a la UFC para pelear con Michael Chandler. No fueron hace tanto realmente pero incluso el «Iron» tomó la decisión de olvidarse del «Notorius» y enfrentar al ex campeón del mundo del peso ligero Charles Oliveira a finales de 2024.

Ha pasado a otras cosas pero durante una reciente entrevista con Ariel Helwani le preguntaron a Chandler acerca de si cree que McGregor va a regresar y esta fue su respuesta:

«Conor siempre forma parte de mis conversaciones con la UFC, hermano. Su camino de regreso a la UFC pasa por mí… Ese es el sentimiento de la UFC, y creo que también es su sentimiento. En el fondo de mi corazón, creo que Conor regresará en algún momento. Pero si tuviera que apostar, si usara la lógica, no pondría dinero en ello. Así es como me siento hoy, ahora mismo estoy enfocado en un tipo rubio de Liverpool.»

«Así que, en el fondo, no estoy completamente seguro. Tiene que volver a su primer amor… Todo lo que tiene se puede relacionar, de una forma u otra, con la UFC y la oportunidad que le dieron. ¿Quiere que su legado sea que su última pelea fue cuando se rompió la pierna, prometió el mayor regreso en la historia de los deportes de combate, engañó a todos por un par de años, firmó para pelear contra Michael Chandler y luego se retiró de la pelea? Pero si tuviera que apostar, no pondría dinero en que vuelva a pelear.»

¿Están de acuerdo con Michael Chandler?

