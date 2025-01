Michael Chandler se siente destinado al oro en UFC

Michael Chandler tiene opciones. El ex campeón de Bellator, que busca recuperarse de su derrota ante Charles Oliveira en noviembre, tiene varios nombres en mente para regresar a la jaula. Desde los principales contendientes hasta los veteranos y las estrellas en ascenso, Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC) reveló la larga lista en una entrevista reciente con MMA Junkie Radio.

En cuanto a los mejores, a Chandler no le importaría cruzarse con el contendiente de peso ligero número uno Arman Tsarukyan, quien lamentablemente tuvo que retirarse de una pelea por el título de UFC 311 a principios de este mes debido a una lesión.

“Arman es una posibilidad porque Dana dijo que tendrá que recuperarse con una pelea más. ¿Charles Oliveira es el contendiente número uno? ¿Charles Oliveira peleará por el título a continuación? No lo sé. Obviamente, no sería mi próximo oponente”.

Chandler también ha escuchado los comentarios de los fanáticos y no le importaría ponerse a prueba con la estrella en ascenso Paddy Pimblett .

“La gente ha descartado a Paddy Pimblett. Paddy es una pelea divertida. Creo que, en comparación con los tipos con los que he peleado, los asesinos, que vienen a la UFC, agradezco esa pelea. Es una pelea importante. Es una pelea divertida. Soy fan de Paddy. Me gusta la forma en que hace las cosas. Me gusta su marca. Es uno de los buenos del deporte. No tengo que odiar a alguien para querer separarlo de la conciencia porque ese es mi objetivo si fuera a pelear con él. También lo levantaría de la lona y le diría: ‘Oye, sacúdete el polvo. Tienes un futuro brillante’”.

En cuanto a los veteranos, Chandler también mencionó a Beneil Dariush y, por supuesto, no se ha olvidado de Conor McGregor, a pesar de que muchos fanáticos quieren que siga adelante con el enfrentamiento.

“Dariush ya había ganado a su oponente en la última pelea. Hay muchos nombres. La división de peso ligero de UFC es y siempre ha sido una de las más emocionantes, profundas y con más peleas. Y, por supuesto, tenemos que mencionar a Conor. La gente puede seguir burlándose de mí, pero veremos si puede poner su casa en orden. Últimamente, no parece que vaya a ser así. Eso siempre es una posibilidad en algún momento del próximo año”.

En definitiva, Chandler podría tener muchos caminos, pero solo tiene un destino en mente. Sigue decidido a convertirse en campeón de la UFC y confía en su capacidad para lograrlo, a pesar de haberse quedado corto una vez antes.

“Tengo muchas opciones, muchas opciones emocionantes, y todavía siento que estoy destinado a ganar el oro en la UFC”, dijo Chandler. “Solo tengo que conseguir un par de victorias consecutivas”.