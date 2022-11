Michael Chandler ha emitido su respuesta a las acusaciones de Dustin Poirier tras el UFC 281. Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) negó malicia o juego sucio intencionado por su parte durante su emocionante guerra contra Poirier (29-7 MMA, 21-6 UFC), que fue el ganador del combate de la noche.

Poirier, que ganó el combate por sumisión en el tercer asalto, acusó a Chandler de engancharle la boca con un pez en un intento de que se abriera para una estrangulación por detrás.

Chandler dijo que sus dedos entraron en la boca de Poirier, pero que fue, por la naturaleza de la posición en la que estaban, un accidente.

«Admito que su boca estaba abierta, y mi mano entró ahí y estuvo en su boquilla», dijo Chandler a los periodistas en la conferencia de prensa posterior al UFC 281. «Él mordió, y yo estaba tratando de sacarlo. No es que estuviera tratando de sacarlo y él lo estuviera mordiendo y yo no pudiera sacarlo. Era más bien el ángulo. Te empujan contra la jaula, es decir, es simplemente (difícil)».

Poirier también se quejó de haber sido golpeado en la parte posterior de la cabeza cuando Chandler estaba aterrizando ground and pound y que Chandler estaba soplando a propósito la sangre de su nariz para disparar sobre él. Chandler negó la intención maliciosa en ambos casos.

«Si quería respirar, esa sangre tenía que salir, así que quiero decir que no fue algo malintencionado y raro», dijo Chandler. «Pero definitivamente fue un, ‘Hey, hombre. Siento que estés ahí abajo’. Yo no creé la gravedad. Cuando (el árbitro) Dan Miragliotta decía que le estaba golpeando en la parte posterior de la cabeza, no lo sé – tendría que volver a verlo», dijo Chandler.

«Pero sé que le estaba pegando en la oreja, o al menos en mi mente le estaba pegando en la oreja. Así que sí, tuvimos esa conversación. Todos sabéis que no soy un tramposo. Me encanta este juego. No hago trampas«.