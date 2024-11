Michael Chandler responde a Arman Tsarukyan

Michael Chandler respondió al ataque después del último golpe de Arman Tsarukyan. Tsarukyan ha criticado continuamente el coeficiente intelectual de Chandler y recientemente le dijo a MMA Junkie que es una pelea fácil para Charles Oliveira. Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) se enfrentará de nuevo a Oliveira (34-10 MMA, 22-10 UFC) en el evento coestelar del 16 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

Actualmente, Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) está vinculado a una pelea por el título con el campeón de peso ligero Islam Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC) el 18 de enero en UFC 311, aunque no hay nada confirmado. Chandler fue respetuoso con Tsarukyan durante la mayor parte de su respuesta, pero se aseguró de lanzar su propio jab justo al final.

“Es un tipo joven y hambriento que está haciendo notar su presencia. Ha madurado. Ha conseguido grandes victorias. Su última victoria fue sobre Oliveira, mi próximo rival, así que se ha ganado esta oportunidad por el título. Esta será una revancha con él e Islam. Está haciendo lo suyo, pero sí, no le gusto, dice cosas malas sobre mí. Después de que venció a Oliveira, volví y lo felicité. Es una de esas cosas por las que no siento ninguna animosidad hacia nadie. He tenido mis riñas con Poirier.

“En el pasado he tenido mis roces con diferentes tipos. Disfruto compitiendo contra personas, les guste o no. Siempre voy a actuar como si no me gustara necesariamente mi oponente, pero no tengo nada en contra de él. No entro al octágono con malicia ni mala voluntad en mi corazón. Ahí es donde me desempeño mejor. Como dije, un peleador feliz es un peleador peligroso, y esa es mi propia anécdota personal de mi carrera hasta ahora, pero Arman está haciendo lo suyo. Le deseo lo mejor. Creo que Islam lo supera por completo, pero al menos tiene un cabello hermoso”.

Chandler busca redención contra Oliveira. Ambos se enfrentaron por el título vacante de peso ligero en UFC 262 en mayo de 2021, donde Oliveira se recuperó para noquear a Chandler en el segundo round .