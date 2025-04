Michael Chandler pasó casi dos años esperando que se materializara una pelea con Conor McGregor. Los dos fueron entrenadores de The Ultimate Fighter 31 a principios de 2023. Fueron emparejados para encabezar el UFC 303, pero McGregor se retiró de la pelea con una lesión en el dedo del pie.

En septiembre pasado, Chandler renunció a una pelea contra McGregor y aceptó una pelea contra el ex campeón Charles Oliveira en el UFC 309. Perdió por decisión. Perdió ante Oliveira por decisión y ahora se enfrentará a Paddy Pimblett en el UFC 314 el 12 de abril.

El jueves, McGregor insinuó un posible retiro mientras hablaba en la conferencia de prensa posterior a la pelea de BKFC 70.

«Tengo dos peleas bajo contrato (con la UFC). Estoy en negociaciones. La semana pasada me pasó algo. Fui a la Casa Blanca y mi corazón sangra por mi país en estos momentos. Así que están pasando muchas cosas en casa», dijo McGregor.

«Estoy contento con lo que he hecho. Hay algo más para mí que está en mis entrañas en este momento, así que eso es más o menos a donde voy. La grandeza tampoco se precipita. La grandeza no se precipita«.

Chandler reaccionó a la noticia de McGregor potencialmente retirándose de la pelea durante una entrevista con The Schmo.

«Está haciendo ese empujón para ser presidente de Irlanda. Veremos qué tan cierto es, qué tan real es o qué tanto es un truco publicitario«.

«Como ustedes pueden ver, obviamente, tuvimos el acuerdo TUF 31. Esperó a Conor por un poco. Consiguió la pelea reservada. Se retiró de la pelea. Quién sabe si alguna vez va a volver, pero se puede ver por mis acciones, peleando con Oliveira en noviembre y ahora Paddy en abril, no estoy sentado esperando a Conor«, dijo Chandler.

«Él sabe que su camino de regreso a la UFC pasa por mí. Tenemos que terminar The Ultimate Fighter 31. Todavía tenemos un contrato con nuestros nombres en él a pesar de que no fue un hombre de palabra y no se presentó. La primera vez que se retiró de una pelea fue contra mí en toda su carrera»

«No creo que quiera que ese sea su legado. Sin embargo, si lo hace, le deseo lo mejor en su carrera a la presidencia de Irlanda. Pero si lo hace (regresar va la UFC), tendrá que pelear conmigo«.