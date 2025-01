Michael Chandler está buscando recuperarse de una derrota por decisión unánime contra Charles Oliveira el pasado noviembre, y ha apuntado a Paddy Pimblett o Arman Tsarukyan como posibles oponentes.

«Definitivamente creo que es posible en este momento», dijo Chandler cuando se le preguntó acerca de la pelea con Pimblett durante una entrevista en el canal de YouTube de Tim Welch. «Este deporte está tan loco. Si me hubieras preguntado antes de la debacle de Arman contra Islam, yo diría que sí, que Paddy tiene más posibilidades.

«Ahora, podría haber bajado porque ¿por qué no iba a pelear con Arman [Tsarukyan] a continuación? Arman tiene que volver a pelear para tener la oportunidad de luchar por el título por culpa de una lesión, un corte de peso o lo que sea.

«Pero Paddy es sin duda una posibilidad. Es una gran pelea, una pelea divertida y una pelea que me gusta desde el punto de vista estilístico. No es por quitarle nada, pero cuando has peleado con Poirier, has peleado con (Justin) Gaethje, has peleado con Oliveira, has peleado con Dan Hooker, pelear con Paddy Pimblett suena como un día divertido en la oficina comparado con algunos de esos».

El propio Pimblett había insinuado recientemente la posibilidad de pelear con Chandler, por lo que se trata de una pelea que sin duda tendría sentido para ambos peleadores en este momento, ya que Chandler, clasificado en séptimo lugar, todavía puede tener oportunidades de alto perfil, al igual que Pimblett, clasificado en duodécimo lugar, que está tratando de trazar una ruta hacia el top 10 de los pesos ligeros.

Sin embargo, la sugerencia alternativa de Chandler, de 38 años, de pelear con Tsarukyan en su lugar parece un poco exagerada, dado que «Iron» Mike ha perdido cuatro de sus últimos cinco combates en la UFC, mientras que Tsarukyan, número 1 del ránking, lleva una racha de cuatro victorias consecutivas y sólo ha perdido una vez en los últimos seis años.