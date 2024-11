Michael Chandler planea robarle el show a Jon Jones en UFC 309

Michael Chandler promete fuegos artificiales en UFC 309. Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) se enfrentará a Charles Oliveira (34-10 MMA, 22-10 UFC) en el evento co-principal del 16 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

Las cinco apariciones de Chandler en la UFC incluyeron cuatro bonificaciones, y no ve otra oportunidad de vengar su derrota ante Oliveira. Incluso advirtió que eclipsará al campeón de peso completo de la UFC Jon Jones justo antes de que Jones haga su primera defensa del título contra el ex campeón Stipe Miocic.

«Es una gran bendición ser considerado para la cartelera del Madison Square Garden. No ponen a cualquiera en la cartelera del Madison Square Garden. La UFC pone a chicos y chicas en la cartelera de peleas que van a dar un gran espectáculo.

“Vi a Jon Jones en UFC 306 en The Sphere. Nos saludamos, nos tomamos una foto juntos, ya sabes, en la pelea estelar y en la coestelar, y él me dijo: ‘Oye, hombre, asegúrate de guardar algo de emoción para mí porque soy el evento principal’. Y yo le dije: ‘Sí, probablemente no, hombre. Voy a robarme el espectáculo‘”.

Chandler sobre el tiempo libre: «Realmente lo necesitaba»

Chandler no ha competido desde que perdió por sumisión ante Dustin Poirier en noviembre de 2022. Estaba previsto que volviera a recibir a Conor McGregor en el octágono en UFC 303 en junio, pero McGregor se retiró debido a una lesión. Chandler lleva mucho tiempo sin competir y muchos lo critican por perder el tiempo esperando a McGregor.

Pero después de todas estas guerras, Chandler ve el tiempo libre como una bendición disfrazada.

“Tener tanto tiempo libre lo necesitaba. Realmente lo necesitaba. Seis campamentos de entrenamiento en un período de 26 meses, cada pelea era de vida o muerte. Entre los tres primeros, entre los cinco primeros, peleas por el título mundial, peleas de la noche, peleas del año, y me encanta el deporte. Soy muy afortunado de practicar el deporte de las artes marciales mixtas como profesional y de que me paguen por ello y de poder alimentar a mi familia con ello, pero me estaba afectando. Necesitaba un tiempo libre”.

Chandler en busca de redención vs Oliveira

En su primera pelea con Oliveira, Chandler estuvo cerca de probar el oro de la UFC cuando cayó y lo lastimó gravemente. Sin embargo, «Do Bronx» pudo recuperarse y detener a Chandler por nocaut técnico a solo 19 segundos del segundo round para reclamar el título vacante en UFC 262 .

Chandler promete que las cosas serán diferentes en su revancha.

«Simplemente no estaba donde necesitaba estar. Entré allí con mucha confianza, hice un gran campo de entrenamiento, pero salí a intentar matar a Charles Oliveira en el primer segundo del primer asalto, lo vencí 10-8 en el primer asalto, y simplemente no pude mantener ese ritmo.

“Tomé una mala decisión, me puse en situaciones difíciles. No estaba peleando al máximo de mis capacidades y desde entonces he solucionado todos esos problemas, principalmente en lo mental y espiritual, y creo que voy a tener una actuación magistral. Creo que voy a destrozar a este hombre de forma quirúrgica y sistemática hasta que busque la salida”.