Aunque se espera que Paddy Pimblett haga su regreso al octágono en los próximos meses, la estrella en ascenso de la UFC aún no se ha asegurado un oponente.

Pimblett insinuó recientemente un posible enfrentamiento con Michael Chandler, que también está en busca de su próxima pelea después de que su esperada pelea contra Conor McGregor fracasara el año pasado.

Chandler, que ha perdido cuatro de sus últimas cinco peleas, pasó dos años persiguiendo la pelea con McGregor antes de pasar página. Ahora, él está mirando otras oportunidades, incluyendo un enfrentamiento con «The Baddy».

«Podrías hablar con mucha gente desde la perspectiva de la pelea que (piensa) que Paddy podría ser más peligroso que Conor en este momento», dijo Chandler a InstantCasino.com (vía Newsweek). «No hemos visto a Conor en tres años. ¿En cuanto al nombre? Sí, no vas a conseguir un nombre más grande que Conor, pero cuando se trata de entrenar para un oponente (como Paddy), me trae de vuelta a los días de Bellator.»

Pimblett está invicto en la UFC con un récord de 6-0. Su victoria más reciente fue una sumisión sobre King Green en el UFC 304 el pasado verano en Londres. A pesar de la racha del de Liverpool, Chandler cree que muchos aficionados lo ven como el gran favorito en este enfrentamiento.

«Se supone que debo vencer a Paddy Pimblett a los ojos de mucha gente, así que eso me motiva aún más», continuó Chandler. «Es un tipo joven y hambriento. Tiene toda su carrera por delante, mientras que yo llevo haciendo esto 10 años más que él, así que me gusta. Tanto si soy un perdedor 1000-1 como un favorito 1000-1, hago todo el trabajo necesario para tener éxito la noche de la pelea».

Chandler también reconoció el atractivo económico y estilístico de la pelea, al tiempo que mantuvo su respeto por Pimblett.

«Me gusta la idea de pelear con Paddy Pimblett y ganar mucho dinero», dijo Chandler. «No quiero decir que sea una pelea fácil, porque podría salir ahí y resbalar en una cáscara de plátano y ser noqueado delante de todo el mundo, pero digamos que me gusta la pelea estilísticamente. Me agrada Paddy como ser humano. Creo que es uno de los buenos. Y dicho esto, eso no me impide querer separarlo de la conciencia».