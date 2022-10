Michael Chandler nombra su oponente más duro en MMA

El contendiente del peso ligero de la UFC, Michael Chandler, ha nombrado al oponente más duro al que se ha enfrentado hasta la fecha en las artes marciales mixtas profesionales.

Durante una reciente aparición en el Podcast PBD, presentado por Patrick Bet-David, Chandler habló de una multitud de temas relacionados con su carrera dentro de la jaula, incluyendo su oponente más duro hasta la fecha.

«Creo que la pelea más dura desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de ‘todo lo que intentas hacer no puedes dañar al tipo’, fue un tipo llamado Benson Henderson, antiguo campeón de la UFC, vino a Bellator y luché contra él dos veces», dijo Chandler.

«Me desmayé entre el cuarto y el quinto asalto la primera vez que luché contra él. Fue el gran suplex que se produjo, y le di una paliza durante dos o tres asaltos. El tipo no tenía ni una marca roja. No tenía ni un rasguño. Y yo lo miraba y se levantaba el pelo, y me decía: «Amigo, ¿eres un robot?». Así que no hay nada peor que eso», añadió Chandler.

Chandler ha compartido la jaula con Henderson en dos ocasiones, ambas bajo la bandera de Bellator. La primera vez que chocaron fue en 2016, en lo que fue la tercera salida de Henderson en la promoción.

Después de pasar los cinco asaltos completos, Chandler cayó en el lado derecho de un veredicto de decisión dividida. Pero a pesar de salir victorioso en las tarjetas de puntuación, ciertamente estaba lejos de ser una noche fácil en la oficina para el entonces campeón, cuya primera victoria sobre Henderson marcó la única defensa de su segundo reinado.