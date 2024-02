Michael Chandler: «Mi promo en Raw no fue planeada»

El pasado lunes en Raw, ocurrió algo histórico: un peleador de UFC llegó a una pelea de MMA a otro. Se trata del reconocido Michael Chandler, quien aprovechó su espacio televisivo en la marca roja para retar nada más y nada menos que al famoso y reconocido Conor McGregor.

Recientemente, Chandler habló con Ariel Helwani para su videopodcast The MMA Hour, y allí reveló todos los detalles de lo que pasó esa noche en Raw. Chandler dijo que inicialmente solo iba a salir en cámara, pero que él pidió micrófono y WWE le dejó hacer una promo sin haberse escrito antes ningún guion. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Michael Chandler habla de su histórica promo en Raw

«Literalmente me lastimé la voz en Monday Night Raw. Antes de salir, uno de los productores me dijo, ‘Oye, este micrófono, está con rejas’. ‘¿Qué significa eso?’ ‘Significa que tienes que hablar alto’. ‘No creo que sea un problema’, pensé [risas].



«El momento se apoderó y nació una estrella. Estaba planeado. Iba a estar en Raw. Obviamente, TKO Group, UFC, WWE, todos una gran familia feliz. Esta fue la primera vez que mezclaban la multitud de UFC con la de WWE, trayendo a algunos luchadores. Me pusieron en la primera fila y tomé las riendas.



«Dos minutos antes, dijeron que iban a poner la cámara en mí. Dije, ‘¿Por qué no me das el micrófono?’ ‘Espera, déjame consultarlo’. Un minuto después, ‘Vas a salir y obtendrás el micrófono si lo quieres’. Magia sucedió. No había nada preparado. Me lanzaron al fuego. Me golpeé un par de veces, y así fue».