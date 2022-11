Michael Chandler ha compartido sus pensamientos tras el UFC 280 después de que el nuevo campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, demostrara que su predicción estaba equivocada.

En una entrevista con MMA on Point, Chandler explicó que estaba más que impresionado con la actuación de Makhachev. Sin embargo, sigue manteniendo la idea de que Makhachev no se había enfrentado a nadie importante hasta ese momento, y que sólo tiene una victoria de nivel de élite en su currículum.

«El Islam es el verdadero negocio. Creo que cuando me preguntaron antes por ello, mi respuesta, la mantengo. Islam no había luchado contra nadie de los cinco primeros. Y no sólo eso, también fue el hecho de que Charles se había mostrado tan dominante«, dijo Chandler. «Islam salió ahí y demostró que es una fuerza a tener en cuenta en los pies, obviamente una fuerza a tener en cuenta en el suelo, y tenemos un nuevo campeón, su nombre es Islam«.

Aunque todavía cree que Islam Makhachev tiene que trabajar para establecerse como el mejor del mundo, Michael Chandler parece tener un gran respeto por el nuevo campeón. Si consigue superar a Dustin Poirier en su enfrentamiento en el UFC 281, quizá veamos a estos dos enfrentarse en el octógono pronto.