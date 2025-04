Michael Chandler el envía mensaje a Conor McGregor

Parece que allá donde va, Michael Chandler no puede quitarse de encima la sombra de Conor McGregor.

Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC) se enfrentará a la estrella británica Paddy Pimblett (22-3 MMA, 6-0 UFC) en el evento coestelar del UFC 314 en Miami este fin de semana, mientras busca recuperarse de una derrota ante Charles Oliveira el pasado noviembre.

Antes de esa derrota, el ex campeón de Bellator había pasado casi dos años esperando para luchar contra McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC), después de que los dos entrenaran uno frente al otro en la temporada 31 de The Ultimate Fighter.

Los repetidos retrasos en la programación del combate dejaron a Chandler frustrado. Cuando la pelea fue finalmente reservada para UFC 303 en junio pasado, «The Notorious» se retiró apenas unas semanas antes del evento debido a una lesión en el dedo meñique del pie.

Con McGregor anunciando recientemente que actualmente está más centrado en sus ambiciones políticas que en su carrera como luchador, muchos aficionados lo interpretaron como una retirada no oficial del ex bicampeón de la UFC.

Sin embargo, el irlandés publicó un vídeo de sí mismo entrenando esta semana, junto con la leyenda: «Estoy interesado en la pelea Chandler vs Pimblett de este fin de semana».

«Estoy seguro de que está mirando», dijo Chandler a los periodistas en la conferencia de prensa previa a la pelea UFC 314 cuando se le preguntó sobre la posibilidad de resucitar la pelea contra McGregor.

«Él mira y está muy interesado en volver, pero ¿puede armar un campo de entrenamiento? Esa es la verdadera pregunta. No lo sabemos. Todo lo que sé es que se puede ver por mis acciones, luchando contra Charles Oliveira en noviembre y ahora luchando cinco meses después contra Paddy Pimblett, poniendo mi ranking en la línea, saliendo a desafiar lo desconocido. Voy a mantenerme activo.

«En los primeros 26 meses en la organización, me pesé seis veces, luché cinco veces, Pelea de la Noche, Pelea del Año, Debut del Año, Knockout del Año – todo lo que hago es poner grandes peleas, y el sábado por la noche voy a hacerlo de nuevo. … Realmente no me importa lo que Conor publique en redes sociales. Si vuelve, tenemos que terminar ‘The Ultimate Fighter 31’, y va a quedar impresionado por mi actuación el sábado por la noche».