Michael Chandler critica a Conor McGregor por retrasar pelea

Después de enfrentarse como entrenadores en The Ultimate Fighter, que se filmó a principios de 2022, Chandler y McGregor han estado esperando una fecha real para anunciar su pelea. Lo primero es lo primero, McGregor tuvo que volver a ingresar al programa antidopaje de UFC, pero será elegible para competir nuevamente en abril.

Dicho esto, Chandler aún no ha recibido información oficial de que la pelea con McGregor está ocurriendo, por lo que disparó un par de tiros a la superestrella irlandesa en las redes sociales.

I heard there was a meeting in Abu Dhabi or Dubai tonight…hopefully Dana can convince @TheNotoriousMMA to be a man of his word…but we all make claims we can’t back up at times…it’s human nature…I don’t fault him for it.

— Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) December 29, 2023