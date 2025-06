Michael Chandler no renuncia a la idea de una pelea contra Conor McGregor, pero tampoco le quita el sueño.

Después de entrenar uno frente al otro en «The Ultimate Fighter», se suponía que Chandler (23-10 MMA, 2-5 UFC) y McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) pondrían un broche de oro a la temporada con un encuentro en el octágono. Aunque la pelea tendía a convertirse en realidad a medida que se redactaban los contratos para el pasado mes de junio, la pelea nunca llegó a materializarse.

«Me preguntan por ello en cada entrevista, y con razón», dijo Chandler a MMA Junkie. «El asunto Conor vs Chandler sigue vivo, ¿verdad? Hace un par de semanas, de repente, dijo: “Iron” Michael Chandler, asuntos pendientes’. No es sólo el hecho de que teníamos el contrato que se suponía que íbamos a pelear en junio, hicimos “The Ultimate Fighter,” tenemos que terminar ‘The Ultimate Fighter.’ Es como seguir vivo».

Chandler decidió seguir adelante después de estar sentado al margen durante dos años a la espera de que McGregor llegara al octágono. Después de una derrota por sumisión ante Dustin Poirier en noviembre de 2022, Chandler volvió a la acción en UFC 309 en noviembre de 2024, donde cayó por decisión unánime en una revancha contra Charles Oliveira. La salida más reciente de Chandler fue en UFC 314, donde Paddy Pimblett lo detuvo en el tercer asalto.

Ha sido un tramo difícil para Chandler. Mientras que el interés en una pelea con McGregor no es tan alto como lo fue una vez, se sigue hablando de la posible pelea. McGregor no ha estado activo desde una horrible lesión en una pelea de trilogía contra Poirier en UFC 264 en julio de 2021. La intriga se mantiene debido a las personalidades y su capacidad para crear emoción en la jaula.

Mientras que el propio Chandler todavía quiere que la pelea suceda, aprendió su lección sobre esperar antes para el ex campeón de dos divisiones de UFC. Si ocurre, ocurre.

«Es uno de esos acuerdos en los que no pierdo el sueño por la noche, tratando de conseguir la pelea de Conor, queriendo conseguir la pelea de Conor», dijo Chandler. «Si se supone que Conor y yo vamos a pelear, y se supone que él va a regresar, va a suceder y no necesito forzarlo. Dicho esto, si soy un hombre de apuestas, no estoy seguro de si vuelve. ¿Quiero pelear con él? ¿Quiero terminar “The Ultimate Fighter 31”? Absolutamente. Así que ya veremos.

«Todo lo que sé es que voy a disfrutar de mi familia durante el verano, trabajar en algunos grandes negocios en los que he estado trabajando durante las últimas dos semanas desde la pelea, y ver cómo se desarrolla todo esto. … Si esa pelea Conor está ahí fuera y que tiene que suceder en enero, que tiene mucho sentido, así que ya veremos «.