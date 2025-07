Michael Bisping no está seguro de cómo Islam Makhachev manejará la diferencia de tamaño en el peso wélter.

Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) renunció a su título de peso ligero de la UFC para pasar a la categoría de 170 libras. Se espera que desafíe a Jack Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC), quien destronó a Belal Muhammad para reclamar el título de peso wélter en UFC 315.

Después de ver a Makhachev luchar contra el campeón de peso pluma de UFC Alexander Volkanovski en su primera pelea en UFC 284, Bisping cuestiona la capacidad de Makhachev para lidiar físicamente con los pesos wélter. Della Maddalena dijo que Makhachev es demasiado pequeño para el peso wélter.

«Sí, es la primera defensa del título soñada, el número uno libra por libra», dijo Della Maddalena sobre Makhachev en una entrevista reciente con Eternal MMA. «Vengarse de Volk. Vimos lo que Volk le hizo. Voy a por él. Es demasiado pequeño, demasiado pequeño. Voy a por él».

► Michael Bisping está de acuerdo con Della Maddalena.

«Creo que tiene razón», dijo Bisping en su podcast «Believe You Me». «Tiene razón porque Volk, a todos nos encanta Volk, qué tipo, es increíble, pero si alguna vez has estado con él, no es un hombre muy grande. Es el hombre, pero es un hombre más pequeño. Y en esa primera pelea con Islam, le dio todo lo que pudo. Jack Della Maddalena no es un pequeño de 77 kilos».

Bisping concluyó con una declaración audaz sobre Makhachev, quien lleva una racha de 15 victorias consecutivas y ha logrado un récord en el peso ligero de la UFC con cuatro defensas del título.

«Podría ser un gran error para Islam subir a 170», dijo Bisping. «Puede que sea un poco exagerado, pero hay que ser justos con él. Lo respeto».