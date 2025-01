Los dos últimos años han producido una asombrosa cantidad de cambios de título en la UFC. Tras el récord de once veces que oímos «Y nueva» en 2023, en 2024 fueron siete los peleadores que se hicieron con el oro.

Valentina Shevchenko, Raquel Pennington, Julianna Peña, Merab Dvalishvili, Ilia Topuria, Belal Muhammad y Dricus Du Plessis consiguieron el premio más codiciado de las MMA, pero el ex campeón Michael Bisping cree que en 2025 habrá menos movimiento. En un reciente episodio de Fight Week en TNT Sports, Bisping (junto a los copresentadores Adam Catterall y Nick Peet) dio sus predicciones sobre quién acabará 2025 como campeón de cada división.

En su opinión, cuatro cinturones estarán en manos de competidores diferentes dentro de 12 meses. En el peso paja femenino, Bisping predijo que Tatiana Suárez finalmente se dará cuenta de su verdadero potencial al convertirse en la nueva campeona, derrote o no a Weili Zhang en el evento co-principal del UFC 312 en Sydney, Australia, el próximo mes de febrero.

«Tengo que decantarme por Tatiana Suárez, ya lo dije el año pasado por estas fechas. Por supuesto, ella está peleando con Zhang Weili, así que veremos cómo se desarrolla. Creo que la lucha que tiene Tatiana Suárez va a causar muchos problemas a mucha gente. El año que viene, de una forma u otra, será campeona».

Bisping también cree que la división del peso gallo femenino tendrá un nuevo rostro en la figura de Kayla Harrison. La ex estrella de la PFL ha causado un gran impacto desde que llegó a la UFC, produciendo victorias consecutivas sobre Holly Holm y Ketlen Vieira para ponerla en la lucha por el título.

«La campeona del peso gallo femenino, sólo va a haber un nombre en discusión: Kayla Harrison. Sin ofender a Julianna Peña, creo que es genial para el deporte, es una persona divertida. Es divertido sentarse y ver peleas con ella porque habla un montón de s-h-i-t todo el tiempo. Es genial, pero creo que Kayla Harrison será demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado buena en judo, demasiado fuerte mentalmente, demasiado en forma. La arrastrará, conseguirá la sumisión y también el cinturón».

El título del peso medio también estará en juego en el UFC 312, el 8 de febrero, pero «El Conde» no cree que ninguno de los contendientes acabe el año en lo más alto. Cree que Khamzat Chimaev se convertirá en el campeón a finales de año, independientemente de a quién tenga que enfrentarse para hacerse finalmente con el cinturón.

«Es interesante porque estoy mirando la clasificación. Nunca pensé que veríamos un año en el que Robert Whittaker no estuviera en la conversación. Esto demuestra que el deporte es muy cruel. Obviamente, Khamzat Chimaev apretó los dientes la última vez, y sí, voy a tener que decir Khazmzat. Dricus (Du Plessis) es un campeón tremendo. Creo que él y Sean (Strickland) tendrán otra pelea reñida, pero creo que, a pesar de todo, cuando Khamzat tenga su oportunidad, saldrá victorioso. Quiero decir, lo que le hizo a Robert Whittaker: nunca volveré a subestimar a ese hombre».

Por último, pero no menos importante, el británico completa sus cuatro cambios con uno grande. Bisping no sólo cree que Jon Jones se enfrentará a Tom Aspinall este año, sino que predice que el campeón interino unificará los cinturones convirtiéndose en el primer hombre en derrotar al mejor consensuado de todos los tiempos (sin incluir a Matt Hamill por descalificación).

«Si hay un campeón interino, será Tom Aspinall. Sin embargo, no creo que lo haya. Creo que la razón por la que Tom no está peleando en Londres es porque Jon Jones vs Tom Aspinall se llevará a cabo. La pelea de peso pesado más grande que este deporte haya visto. Tal vez la pelea más grande que este deporte haya visto. Jon Jones, Tom Aspinall, y cuando el polvo se asiente, ‘¡Tommy Aspinall, Aspinall, Tommy Aspinall! Na-na-na-na-na-na-na-na-na!»