Cuando el presidente de la UFC, Dana White, anunció recientemente que Ilia Topuria dejaría vacante su título de peso pluma y subiría a 155 libras, la idea de una posible superpelea contra el dominante campeón de peso ligero Islam Makhachev hizo que los aficionados de la UFC de todo el mundo se relamieran los labios.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) renunció oficialmente a su cinturón de 145 libras hace varias semanas, cuando Alexander Volkanovski derrotó a Diego Lopes en el UFC 314. Sin embargo, la UFC aún no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la UFC aún no ha anunciado un posible enfrentamiento entre «La Leyenda» y Makhachev (29-1 MMA, 16-1 UFC).

El entrenador y mentor de Makhachev, el ex campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov, ofreció algo de claridad sobre la situación la semana pasada. «El Águila» reveló que Makhachev tiene la mira puesta en el título de las 170 libras, pero está esperando ansiosamente el resultado de la próxima pelea por el título del peso wélter entre su compañero de entrenamiento Belal Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) y Jack Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) en UFC 315 el próximo mes.

«Si Maddalena fuera el campeón, Islam pelearía con él seguro», dijo Nurmagomedov a Adam Zubayraev durante una entrevista en su canal de YouTube. «Por lo que veo, la UFC está esperando al evento de mayo en el que Belal y Maddalena van a pelear entre ellos. Realmente quiero con todo mi corazón que Belal gane, pero si Maddalena gana, creo que la UFC puede ofrecerle a Islam esta pelea por el título en 170.»

Con la posibilidad de que Makhachev ascienda para competir en la división de peso welter pareciendo cada vez más probable, la pregunta ahora es si eso le llevaría a dejar vacante -o ser despojado- de su título de 155 libras.

Michael Bisping, comentarista en los eventos de la UFC, no cree que exista ningún riesgo de que la UFC le retire el cinturón a Makhachev.

«Ilia Topuria vs. Islam Makhachev, esa debería ser la pelea», dijo Bisping esta semana en un video publicado en su canal de YouTube.

«Si eso no sucede, si Islam se aferra a sus armas, si dijera: ‘no, no voy a hacer eso, me niego, está bien, y si acaso, quiero pelear con el ganador de Jack de la Madalena vs. Bilal Muhammad‘. Si fuera a hacer eso, porque es un gran campeón, porque ha aceptado peleas de corto aviso, porque es el peso ligero más exitoso en el planeta Tierra en la historia del deporte. No va a haber ninguna charla loca de despojar a Islam Makhachev. Eso no va a ocurrir».