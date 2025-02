Michael Bisping cree que hace tiempo que la UFC debería haber impuesto duras sanciones por los golpes en los ojos.

El combate estelar del UFC Seattle entre el ex bicampeón Henry Cejudo y Song Yadong dio un giro polémico el pasado sábado, cuando un golpe en el ojo puso fin abruptamente a la pelea.

Al final del tercer asalto, Cejudo sufrió un golpe accidental, lo que provocó un periodo de recuperación de cinco minutos. Aunque la pelea se reanudó brevemente, «Triple C» acabó admitiendo que su visión se había visto comprometida en el siguiente asalto, lo que llevó a los jueces a conceder la victoria a Yadong por decisión técnica.

En un reciente vídeo publicado en su canal de YouTube, Bisping, que participó como comentarista en el evento Fight Night, compartió su opinión sobre el polarizante resultado de la pelea entre Cejudo y Yadong.

Basándose en sus propias experiencias, el miembro del Salón de la Fama de la UFC argumentó que «Kung Fu Kid» debería haberse enfrentado a algún tipo de sanción por el fuerte golpe en el ojo.

«Y no lo digo porque quiera ver peligrar la carrera de Song Yadong ni nada por el estilo. No, me agrada Song Yadong, soy muy buen amigo de Urijah Faber, y tengo mucho respeto por todo el equipo».

«The Count» presionó además para que la UFC aplique sanciones más estrictas, como la deducción automática de puntos, para disuadir a los peleadores de extender los dedos de forma que aumente el riesgo de golpes en los ojos.

Pero los golpes en los ojos, la gente tiene que saber que hay m*lditas consecuencias. Los golpes en los ojos son terribles. Ya conoces mi historia con los ojos. Los golpes en los ojos son malos. Si empiezas a quitar puntos, la gente dejará de estirar sus m*lditos dedos. Entonces, cuando empezó el tercer asalto, y sólo quedaba un minuto, Song Yadong tenía los dedos estirados y Henry Cejudo también, y me pregunté por qué el árbitro no decía nada».

Si el árbitro Jason Herzog hubiera restado un punto a Yadong, el resultado de la pelea podría haber sido drásticamente distinto. «Kung Fu Kid» se aseguró la victoria con una puntuación de 30-27 para uno de los jueces, y 29-28 para los otros dos.

Sin embargo, con una deducción de puntos, esos 29-28 habrían pasado a ser 28-28, lo que habría dado como resultado un empate mayoritario en lugar de una victoria.