¿Podría la posible victoria de Khamzat Chimaev en el UFC 319 representar un gran problema para la promotora?

El sábado 16 de agosto, ‘Borz’ brillará en el evento principal de Chicago, desafiando al actual campeón de peso mediano, Dricus du Plessis.

Tras su espectacular debut en la UFC en 2020, apaleando a tres oponentes en tan solo ocho semanas, todos creían que Chimaev iba por buen camino hacia la contienda por el título. Desafortunadamente, su impulso se vio frenado debido a una pelea especialmente difícil con COVID-19, seguida de una serie de enfermedades pospandémicas que redujeron sus apariciones dentro del octágono a intervalos regulares.

Desde 2022, ‘Borz’ solo ha competido una vez al año, lo que ha llevado a algunos a especular que una victoria sobre du Plessis en ‘La Ciudad de los Vientos’ podría ser un desastroso giro de los acontecimientos para la UFC.

«¿Sería un desastre para la división que Khamzat Chimaev ganara el cinturón?«, preguntó el excampeón de la UFC, Michael Bisping, en su podcast Believe You Me. «Estoy de acuerdo en que, en cuanto a la promoción, sí, podría serlo, ¿verdad?».

«Hasta que lo veamos pelear con más regularidad, la duda está en el aire«, añadió el copresentador y exluchador Paul Felder. «Es un problema».

► UFC 319 será la primera vez que Khamzat Chimaev pelee en EE. UU. desde 2022.

Además del calendario inconsistente de Chimaev y la larga lista de combates cancelados, otro motivo de preocupación podría ser su disposición a pelear en Estados Unidos. Cuando ‘Borz’ pise el United Center este fin de semana, será su primera vez compitiendo en EE. UU. desde el 10 de septiembre de 2022.

Esa noche, Chimaev estaba programado originalmente para enfrentarse a Nate Díaz en el evento principal de UFC 279. Sin embargo, Chimaev, infamemente, se subió a la báscula con ocho libras por encima del límite de peso wélter, lo que obligó a la UFC a reorganizar la cartelera principal 24 horas antes de la pelea.

Chimaev venció a Kevin Holland en la pelea coestelar, consiguiendo su sexta victoria dentro del octágono. Posteriormente, se vio obligado a ascender de las 170 libras a peso mediano, donde desde entonces ha sumado victorias sobre Kamaru Usman y Robert Whittaker, lo que allanó el camino para su enfrentamiento con «DDP» en «Chi-Town».

Entre enfermedades, fallos de pesaje y numerosas cancelaciones, ¿tienen razón Bisping y Felder al preocuparse por el futuro de la división de peso mediano con Chimaev en el trono?