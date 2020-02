Michael Bisping: «UFC debe hacer McGregor vs. Khabib 2 en Arabia Saudita»

No hay duda de que Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor 2 sería una pelea masiva en cualquier lugar. Pero, acabamos de ver en el boxeo que Arabia Saudita pago por Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua 2, por lo que tienen los fondos para pagar la pelea. Pero a Dana White le encantan las grandes peleas en Las Vegas o Madison Square Garden. Entonces, ya sea que pongan o no la pelea en Arabia Saudita, se debe ver.

Antes de que esto pueda suceder, Nurmagomedov necesita superar a Tony Ferguson, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo.

Además la revancha entre ellos todavía está en el aire. Primero debe haber el resultado de la pelea con Ferguson. Aunque White ha dicho que McGregor es el próximo no está claro contra quien sería la pelea por el título de peso ligero. Obviamente Nurmagomedov saldrá ampliamente favorito pero no se puede confiar con Ferguson, pues puede dar la sorpresa y quitarle el invicto al ruso y llevarse de paso el campeonato.