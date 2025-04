Michael Chandler sufrió una convincente derrota por nocaut técnico contra Paddy Pimblett en el evento co-principal del UFC 314 el sábado por la noche, y Michael Bisping no se anduvo con rodeos al afirmar que esto significa el final del tiempo del ex campeón de Bellator como un luchador líder en las filas de peso ligero.

El excampeón de Bellator y aspirante al título de la UFC ha perdido tres peleas consecutivas y cinco de sus últimas seis. Chandler usa constantemente el lema «nos vemos en la cima», pero Bisping cree que esos días ya pasaron.

«No lo digo a la ligera, pero ha sido una actuación que ha acabado con la carrera de Michael Chandler», declaró Bisping en su canal de YouTube.

«Sí, por supuesto, volverá a pelear. Sí, seguirá ganando dinero. Sí, la gente querrá verlo. Pero eso es todo, no hay más conversaciones sobre el título, no hay más ‘Nos vemos en la cima’». Paddy Pimblett acaba de poner fin a todo eso. Si tuviera 30 años, podría intentarlo de nuevo. Podría sacudirse el polvo y volver a intentarlo. Pero no, el tiempo es invicto. Tiene 38 años, y no hay forma de que vuelva a competir por el título.».

Chandler, de 38 años, ha disfrutado de mucha atención desde que se unió a la UFC, ayudado por su afición a realizar peleas emocionantes en el Octágono, pero también reforzado considerablemente por estar continuamente vinculado a una posible pelea con Conor McGregor que nunca se ha materializado.

Sin embargo, la realidad es que Chandler ha perdido cinco de sus siete peleas en el octágono, y en su último par de peleas contra Charles Oliveira y Pimblett no han sido tan competitivas, en particular el sábado por la noche, donde fue golpeado lo suficiente como para que ni siquiera se quedara para una entrevista posterior a la pelea.

A pesar de ello, parece que Chandler sigue contando con el apoyo del hombre cuya opinión más importa, Dana White, que sigue apreciando lo que «Iron Mike» aporta al octágono.

«Chandler es como nuestro Arturo Gatti, hombre», dijo White a los periodistas después del evento. «Cada vez que ese tipo entra, sabes que te espera una buena pelea, sabes que va a ser una guerra y no sabes si va a ganar o perder».