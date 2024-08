Michael Bisping expresó recientemente sus reservas sobre las ambiciones de Jake Paul de competir en boxeo en los Juegos Olímpicos de 2028.

En el último episodio de su podcast, «The Problem Child» expresó su frustración por la decepcionante actuación de los boxeadores estadounidenses en los Juegos Olímpicos de París. Afirmó que el revés ha encendido su deseo de lanzar su sombrero al ring para los próximos Juegos de Verano en Los Ángeles, Estados Unidos, dentro de cuatro años.

«Voy a presentarme a los Juegos Olímpicos de 2028 para boxear en Los Ángeles», declaró Paul. Estoy harto de esperar a que el equipo estadounidense gane otra medalla de oro… Probablemente añadiré un par de años más a mi carrera como boxeador por eso, pero Los Ángeles, Estados Unidos, es una m*erda».

La búsqueda de Paul de una medalla de oro se ve alimentada por el hecho de que Estados Unidos no ha ganado una medalla de boxeo en la división de los pesos pesados desde que Deontay Wilder se colgó el bronce en 2008. La última vez que un peso pesado estadounidense se colgó la medalla de oro fue en 1988, cuando Ray Mercer se impuso a Tommy Morrison.

El YouTuber reconvertido en boxeador se ha convertido en una de las figuras más destacadas del boxeo de influencers, con un récord de 10-1 en su carrera, destacado por su victoria por nocaut técnico sobre Mike Perry el 20 de junio. Sin embargo, de sus 11 peleas, seis han sido contra rivales con cinco o menos combates de boxeo profesional a sus espaldas, entre ellos notables estrellas retiradas de las MMA como Nate Díaz, Anderson Silva y Ben Askren.

Paul suele competir en torno a los 90 kilos, lo que le sitúa en la división de los pesos pesados si alguna vez se clasifica para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el camino será largo y difícil. Para llegar siquiera a las pruebas olímpicas, los boxeadores estadounidenses deben cumplir seis estrictos requisitos de elegibilidad y quedar entre los dos primeros en un torneo de clasificación dentro de una categoría de peso olímpica.

«El Conde» insiste en que llegar a las Olimpiadas no es poca cosa, y Paul no tendrá las ventajas de las que disfrutaba bajo su propia bandera, Most Valuable Promotions…

► Bisping duda de que Paul pueda soportar los rigores del boxeo olímpico

Durante un reciente vídeo en su canal de YouTube, Bisping respondió a las ambiciones de Paul de competir en los Juegos Olímpicos de verano de 2028. El ex campeón de peso medio de la UFC reconoció el éxito y la fama que «The Problem Child» ha alcanzado en su carrera como boxeador profesional, pero señaló que para competir en tales eventos deportivos de élite, Paul tendría que ponerse a la altura de algunos de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

«Es justo, el hombre quiere ir y competir en los Juegos Olímpicos, y sabes qué, en realidad tengo mucho respeto por él«, dijo Bisping. «Jake Paul lo está haciendo al revés, porque es muy famoso, ha tenido muchas peleas profesionales de boxeo y va a ir a los amateurs. Pero el tipo que acaba de ganar la medalla de oro olímpica también ha tenido cuatro peleas de boxeo profesional. Ahora bien, si Jake Paul ganara los Juegos Olímpicos, sería increíble, y se uniría a gente como el gran Muhammad Ali, el GOAT George Foreman, Joe Frazier, Oscar De La Hoya, Lennox Lewis, Pernell Whitaker, Mark Breland… la lista es interminable».

Sin embargo, el miembro del Salón de la Fama de la UFC subrayó que la verdadera prueba para Paul al competir en los Juegos Olímpicos no es sólo su habilidad en el cuadrilátero. El verdadero reto será salir de la comodidad de sus propias promociones, soportar la dureza de la pelea día tras día y gestionar los rigurosos recortes de peso necesarios para clasificarse para la competición.

«Para Jake Paul, si fuera a pelear en los Juegos Olímpicos, bueno, en primer lugar, no sería su promoción, ¿verdad? Así que no podría elegir oponentes; no podría llevar a gente que ya ha pasado su fecha de caducidad, como Mike Tyson. Si va a los Juegos Olímpicos, muchas cosas cambiarán, eso es seguro. En primer lugar, no podría bajar de peso porque, en las Olimpiadas, tendrás que boxear cada pocos días. No sería su promoción, por lo que todo no se va a centrar en torno a él. No habría un gran sueldo en juego; lo hará literalmente para representar a su país, para ponerse a prueba y, potencialmente, para convertirse en medallista de oro olímpico«.

Está previsto que Paul se enfrente al ex campeón indiscutible de los pesos pesados Mike Tyson el 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), lo que supondrá el primer acontecimiento de deportes de combate retransmitido en directo por Netflix.

El «Niño Problema» ha sido muy criticado por elegir siempre a rivales mucho mayores que él, sobre todo en este enfrentamiento con «Iron Mike», que es 31 años mayor que él.