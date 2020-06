Cuente a Michael Bisping como fanático de tener una pelea cruzada entre la “campeona campeona” de UFC Amanda Nunes y la campeona de peso medio femenil del CMB y la OMB, Claressa Shields.

Las conversaciones sobre un enfrentamiento de fantasía entre Nunes y Shields han sido lanzadas a la naturaleza durante más de un año. Todo comenzó cuando Shields se enfrentó con Cris Cyborg por delante de UFC 232 en diciembre de 2018. Shields considera que Cyborg es una amiga y expresó su frustración al sentir que Cyborg abandonó la técnica en el enfrentamiento a favor de un intercambio salvaje en su reunión con Nunes. "The Lioness" terminó ganando la pelea en menos de un minuto por nocaut para capturar el título de peso pluma femenil de UFC.

Michael Bisping quiere ver a Amanda Nunes contra Claressa Shields

En una edición reciente de su podcast Believe You Me , Michael Bisping admitió que en realidad está intrigado por un posible enfrentamiento entre Nunes y Shields.

“Me gustaría ver una pelea cruzada, y creo que hubo una pequeña provocación de esto, con ella y Claressa Shields, la boxeadora profesional. Claressa Shields contra Amanda Nunes en otra pelea cruzada al estilo McGregor-Mayweather. Eso sería bastante interesante ". “El problema para Nunes ahora es que es tan dominante que debes comenzar a pensar fuera de la caja. Quizás yo estoy fuera de mis cabales. Lejos de mí decirle a Dana qué hacer para promocionar. Él conoce ese negocio por dentro y por fuera. Es el mejor promotor que ha habido. No sé, empiezas a quedarte sin opciones porque Amanda Nunes simplemente saca a todos de allí ”.

Shields ha expresado su deseo de pelear contra Nunes, pero admite que la transición a MMA tendría una curva de aprendizaje pronunciada. En cuanto a Nunes, ella ha dicho que no siente la necesidad de dar el salto al boxeo, pero está interesada en pelear contra Shields bajo las reglas de MMA.

El presidente de UFC, Dana White, admitió que tenía interés en trabajar con Shields . La cosa clave a tener en cuenta aquí es que White hizo ese comentario cuando todavía estaba tratando de despegar Zuffa Boxing. Avance rápido hasta mediados de 2020 y la aventura de boxeo de White parece ser sombría . Queda por ver si el último estado de Zuffa Boxing afectará o no a posibles tratos con Shields.