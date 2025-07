Michael Bisping: «Paulo Costa es su peor enemigo»

Michael Bisping no ve a Paulo Costa recuperándose en UFC 318. Costa (14-4 MMA, 6-4 UFC) buscará romper una racha de dos derrotas cuando se enfrente al peso mediano en ascenso Roman Kopylov (14-3 MMA, 6-3 UFC) en el evento co-principal del sábado ( ESPN+ pay-per-view, ESPN, ESPN+) en el Smoothie King Center en Nueva Orleans.

El ex aspirante al título ha perdido cuatro de sus últimos cinco peleas y Bisping cuestiona su mentalidad.

Bisping cree que Costa no ha luchado a su máximo potencial, y no es por falta de habilidad.

«La razón por la que está perdiendo es porque parece un bloqueo mental. En esta pelea, tiene que apretarse el cinturón. Tiene que ir por Roman Kopylov, porque Kopylov es más joven, más rápido, más alto, está en racha, tiene poder de nocaut y no le teme a las combinaciones».

Contra Sean Strickland, Costa simplemente no hizo lo suficiente. Permitió que Strickland controlara la pelea solo con el jab. Strickland no hizo gran cosa. No fue precisamente una pelea espectacular, pero Paulo Costa es su peor enemigo. Atlética y físicamente, es muy talentoso, pero creo que le falta un poco en lo alto. No lo digo como un insulto. Es decir, tiene una desconexión mental. Un psicólogo deportivo sin duda lo ayudaría.