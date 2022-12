Michael Bisping advierte a Paddy Pimblett que no tome a Jared Gordon a la ligera en UFC 282. Pimblett (19-3 MMA, 3-0 UFC) se enfrenta a Gordon (19-5 MMA, 7-4 UFC) en el coestelar del 10 de diciembre en T-Mobile Arena en Las Vegas, su primer evento de pague por ver

Pimblett, que ha acabado con sus tres oponentes en el octágono, predijo un rápido nocaut sobre Gordon, pero Bisping no está seguro de eso.

“Creo que podría ser un enfrentamiento más difícil de lo que piensa Paddy. Creo que Paddy potencialmente lo está subestimando. Ahora, cuando digo subestimarlo, no me refiero a que se lo está tomando con calma, y ​​que se está relajando en el entrenamiento, y que no se está esforzando hasta el límite, y todo lo demás. Paddy tiene ojos para ser el campeón. Paddy se está esforzando al máximo porque el oponente en este momento no es Jared Gordon. El oponente es la misión.

“El oponente es este viaje, esta ola que quiere montar para convertirse en un campeón de UFC, una leyenda en el deporte, un miembro del Salón de la Fama y, por supuesto, retirarse con millones y millones y millones de dólares en el banco, como yo decir, ser una leyenda. No está subestimando, debería decir, pero podría estar subestimando mentalmente. Dice que lo va a noquear en el primer round. No sé sobre eso. Honestamente, no creo que lo noquee en el primer asalto, pero esta será una pelea difícil. Jared Gordon no es un paseo por el parque”.

Gordon ha adoptado un enfoque diferente al de los oponentes anteriores de Pimblett. En una entrevista reciente con MMA Junkie , Gordon dijo que espera crear conciencia con su compañero defensor de la salud mental Pimblett y que espera pelear contra él.