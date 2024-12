Al ex campeón de peso medio de la UFC Michael Bisping le gustaría ver a su compañero de podcast, el aspirante de peso semicompleto Anthony Smith, continuar su carrera activa dentro de la jaula.

La última aparición de Smith en el mayor escenario de las artes marciales mixtas se produjo el pasado fin de semana en el UFC 310 de pago por evento, donde compitió en la pelea preliminar frente a otro ex aspirante al título, Dominick Reyes.

Durante la semana de la pelea, «Lionheart» habló abiertamente de sus recientes problemas tras el fallecimiento de su entrenador y amigo. Y el veterano se mostró visiblemente emocionado de camino al octágono del T-Mobile Arena, hasta el punto de que el equipo de comentaristas se preguntó si estaba bien de la cabeza para la pelea.

Esa teoría no hizo más que crecer cuando Smith cayó por un duradero nocaut técnico a manos de «El Devastador», a lo que siguió la admisión por parte del aspirante derrotado de que los aficionados podrían haberle visto en acción por última vez. Sin embargo, un conocido que conoce bien al púgil de 36 años no cree que sea así.

Durante un reciente episodio de su podcast Believe You Me, Bisping dio su reacción al último revés de Smith, que lo deja 1-3 en sus últimas cuatro peleas.

Al igual que su opinión sobre la derrota de «Lionheart» ante Khalil Rountree hace un año, «The Count» sugirió que estaba en contra de que Smith aceptara la pelea en primer lugar. Con eso en mente, el británico planea compartir algunos consejos para el semicompleto si decide volver a hacer el camino – algo que está esperando.

«No creo que debería haber tomado esa pelea, en absoluto», dijo Bisping (h/t Bloody Elbow). «Pero no creo que se retire. Creo que cuando lo vuelva a ver, se sentirá avergonzado y eso le inspirará para volver. El mundo no merece recordarle así.

«Tal vez fue terapéutico en cierto modo, pero me gustaría verle pelear de nuevo. … Esto no es un deporte que se juega, y es por eso que Dana White dice que Chris Weidman y Clay Guida deben retirarse. Esa m*erd*se quedará contigo», continuó Bisping.

«Si pelea, voy a llamarlo y decirle: ‘Si haces esto, hazlo por las razones correctas. Entrena como si estuvieras entrenando para una pelea por el título mundial, como si fueras a ir contra Jon Jones. No dejes piedra sobre piedra, de lo contrario, si no estás dispuesto a hacer eso, ¡entonces ni siquiera pienses en ello en primer lugar!».

Queda por ver qué le depara el futuro a Smith, y si UFC 310 supuso realmente una decepcionante despedida. Reyes, por su parte, buscará continuar su resurgimiento en las 205 libras el próximo año. El «Devastador» ha ganado dos peleas consecutivas desde que una derrota por nocaut ante Ryan Spann a finales de 2022 lo dejó 0-3 después de pelear con Jon Jones.