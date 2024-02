Michael Bisping no cree que la edad de Volkanovski sea un factor

«Michael Bisping cree que la maldición de los 35 años o más de UFC no debería aplicarse a Alexander Volkanovski «.

La tasa de éxito para ganar títulos de UFC a la edad de 35 años o más en una categoría de peso inferior a 185 libras ha sido muy baja. Volkanovski, de 35 años, hace su sexta defensa del título de peso pluma contra Ilia Topuria (14-0 MMA, 6-0 UFC) en el evento principal de UFC 298 (pago por evento, ESPN, ESPN+) del sábado en el Honda Center en Anaheim, California.

«Es una estadística. Es ciertamente cierto. Sin embargo, señaló que muchas de las personas que componen esa estadística eran los retadores, no los campeones. Pero no puedes mirar números y estadísticas como esa y hacer que eso se refleje en una persona. Alexander Volkanovski es un luchador especial. Hemos visto lo que ha hecho una y otra vez, las personas a las que ha golpeado, la forma en que los está golpeando. Así que no creo que se aplique”.

Volkanovski viene de una derrota por nocaut ante el campeón de peso ligero Islam Makhachev en octubre pasado en UFC 294, pero Bisping cree que eso no debería resultar en que la gente desacredite a Volkanovski, especialmente porque intervino con poca antelación.

«Sabemos que viene de esa derrota ante Islam Makhachev, pero con poca antelación, tirar los dados, subir de categoría, eso siempre fue una mala idea. Pero para ser grandioso, tienes que tirar los dados y hacer cosas así.

“Así que no creo que haya ningún reflejo sobre él o su capacidad, lo que puede hacer en el peso pluma cuando miras esa pelea. Supongo que lo sabremos el sábado por la noche, pero realmente no creo que su edad importe en absoluto”.