Michael Bisping elogia a Tom Aspinall

Michael Bisping tiene una gran confianza en que Tom Aspinall está a punto de lograr algo importante en su carrera.

El ex campeón de peso medio de la UFC no ve solo el presente, sino también el futuro brillante de Aspinall. Para Bisping, Aspinall tiene el talento y la madera para convertirse en uno de los grandes nombres en las categorías de peso pesado. No es la primera vez que Bisping se muestra tan optimista con un peleador joven y prometedor. Sabe muy bien lo que se necesita para llegar a la cima y cree que Aspinall está en esa ruta.

En estos momentos, hay mucha charla y duda sobre si esa pelea por la unificación del título de peso pesado llegará a realizarse. La pelea en cuestión sería entre Tom Aspinall, que ostenta un récord de 15 victorias y 3 derrotas en su carrera y ha ganado 8 de sus combates en la UFC, y el actual campeón Jon Jones, con un récord impresionante de 28 victorias y solo 1 derrota.

Jones lleva mucho tiempo siendo una leyenda en el deporte, pero Aspinall ha avanzado rápidamente y muchos lo ven como un desafiante real para Jones. La incertidumbre sobre si la pelea ocurrirá todavía está presente en el ambiente de la UFC, con algunos preguntándose si Aspinall superará todos los obstáculos y logrará su oportunidad contra el campeón. Sin embargo, Bisping no tiene dudas; dice claramente que está casi seguro de que esa pelea se dará y que será uno de los enfrentamientos más importantes que hemos visto en los últimos años en esta industria.

«Esta será la pelea de peso pesado más importante que haya visto la UFC», dijo Bisping en un video publicado en su canal de YouTube. «Jon Jones probablemente obtendrá una de las mayores ganancias que haya visto este deporte. De hecho, la única persona que creo que podría rivalizar con esto o tal vez ganar más dinero sería Conor McGregor. Él es el que más gana en este deporte».

La importancia de ese combate no solo radica en los nombres y los récords. Se trata de un choque entre generaciones y estilos diferentes. Aspinall se ha establecido como un peleador completo, con un buen ritmo y mucha potencia en sus golpes. Por su parte, Jon Jones sigue siendo uno de los mejores, con habilidades técnicas excepcionales y una estrategia que ha desconcertado a sus oponentes durante más de una década. La pelea sería una especie de duelo entre el talento emergente y la experiencia del veterano. Esa combinación genera mucha expectativa entre los fanáticos y expertos, quienes ven en esa lucha la oportunidad de presenciar algo histórico.

Jones peleó por última vez en el UFC 309 en noviembre, cuando derrotó al ex campeón de peso pesado Stipe Miocic en el Madison Square Garden. Bisping tiene el presentimiento de que «Bones» podría enfrentarse a Aspinall en el evento principal cuando la UFC regrese al emblemático recinto neoyorquino a finales de este año.

«Esta pelea va a ser gigantesca. Jon Jones va a ganar una barbaridad de dinero», dijo el comentarista de la UFC. «Y si realmente ocurre, si se celebra en el Madison Square Garden (que es lo que siempre he dicho que ocurriría, porque una pelea de esta magnitud necesita un recinto emblemático), entonces todo el mundo va a ganar una barbaridad de dinero. Y si Tom Aspinall puede derrotarlo, entonces ganará mucho dinero».

«Si vence a Jon Jones y se convierte en el campeón indiscutible del mundo después de esto, cada pelea será cada vez más importante. Pasará a la historia como el mejor peleador de la UFC, pero, por supuesto, primero tiene que vencer a Jon Jones».

Bisping ha tenido la oportunidad de ver a muchos peleadores crecer y consolidarse en la UFC. Por eso, su opinión lleva peso. Cree que Aspinall tiene todo para dejar huella en la categoría y que su potencial es enorme. La clave será si logra mantenerse enfocado y seguir mejorando. Solo hace falta que llegue la oportunidad y que ambos luchadores puedan estar en la misma jaula.

Cuando eso pase, será un espectáculo que quedará en la memoria de los seguidores del deporte. Para él, esa pelea puede marcar un antes y un después en la carrera de Aspinall, y todos los que gustan del deporte deben estar atentos a lo que suceda en los próximos meses.