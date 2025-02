Michael Bisping: “El tiempo de Israel Adesanya en la cima ha terminado”

Michael Bisping se enfrentó a Israel Adesanya con una dura dosis de realidad después de UFC Fight Night 250.

Adesanya (24-5 MMA, 13-5 UFC) sufrió su tercera derrota consecutiva cuando fue noqueado por Nassourdine Imavov (16-4 MMA, 8-2 UFC) en el evento principal del sábado en el ANB Arena en Riad, Arabia Saudita.

Después de haber perdido cuatro de sus últimos cinco combates, el ex campeón de peso mediano de UFC Adesanya se encuentra en un lugar desconocido.

“ La mayor conclusión es que se acabó. El reinado de Israel Adesanya como campeón, no creo que vuelva a repetirse. Lo digo con el mayor respeto y lo digo en serio. (Él es) un luchador original, increíble, una leyenda del deporte, un futuro miembro del Salón de la Fama. Pero su tiempo en la cima ha terminado”.

Si bien Adesanya lució bien en sus derrotas ante el campeón de peso mediano de UFC Dricus Du Plessis e Imavov, Bisping explicó cómo el kilometraje en su cuerpo está comenzando a desgastarlo.

“Una larga carrera al más alto nivel desgasta mucho el cuerpo, y no solo las peleas. Los campos de entrenamiento son peores que las peleas. Se gana una pelea y puedes salir a la cancha. Hemos visto a Israel Adesanya destruir a la gente, usar patadas en las piernas, simplemente prostituirlos, vencerlos fácilmente, pero eso no sucede en el campo de entrenamiento. De lo contrario, no mejoras. Empeoras. Creas malos hábitos.

“Tienes que recibir empujones y que la gente te derribe, te luche, te golpee y te estrangule. Te estás lastimando los tobillos y las piernas. Te están dando puñetazos en el mentón. Cuando haces esto al más alto nivel y entrenas en consecuencia, eso es lo que le pasa factura al cuerpo. Sí, está recibiendo algunos golpes dentro del octágono, y recibió uno (contra Imavov). Pero eso combinado con los años y años de entrenamiento para llegar a este nivel, ese es el problema. Ese es el asunto”.