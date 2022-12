El miembro del Salón de la Fama de UFC, Michael Bisping , cree que Kevin Holland delató su pelea contra Stephen Thompson en UFC Orlando .

Bisping criticó la actuación de Holland inmediatamente después del evento del sábado, señalando una secuencia fatídica al principio de la pelea donde el hablador peso welter tenía a Thompson en la lona. En lugar de intentar hacer daño, Holland dejó que su oponente se levantara. No fue la última vez que lo hizo en la pelea de cuatro asaltos.

“Vemos todo el tiempo, la gente dice: ‘El primero en disparar es un cobarde. Pero adivina qué, la gente dispara, porque sabes qué, está permitido en las reglas. Es un concurso de artes marciales mixtas. Esta fue una de las primeras veces, y tal vez la única vez, que vi a alguien realmente estar a la altura de eso.

“Kevin Holland tenía la primera posición. Claramente. Un par de veces, él estaba como, ‘No, no, no. Vamos a los golpes. Eso es lo que vinimos a hacer aquí. Creo que se arrepentirá de esa decisión en el futuro, porque fue su ego el que lo superó.

“Este no es un concurso de popularidad en términos de, ‘Oh, todos piensan que soy un tipo realmente malo’. No, vienes aquí para ganar una pelea. Esto es mucho en juego. ¿Quieres ser un campeón? ¿Quieres ganar mucho dinero? ¿Quieres ser conocido como uno de los mejores luchadores del mundo, o un tipo que monta un espectáculo y posiblemente regala una victoria? Eso no fue un alto coeficiente intelectual de pelea”.

El comentarista de UFC Jon Anik intervino antes de que Bisping pudiera exponer, pero las críticas se remontan a los primeros días de Holland en la empresa. El presidente de la UFC, Dana White , llamó «Pionero» por hablar demasiado con sus oponentes, un golpe al que el peso welter no le prestó atención.