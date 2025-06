Michael Bisping no se guardó nada cuando habló sobre Patchy Mix. En su podcast «Believe You Me», fue brutalmente honesto y no dejó lugar a dudas sobre lo que pensaba.

Dijo que Mix habla mucho y promete estar a la altura, pero en su debut en la UFC quedó claro que no cumplió con esas expectativas. La pelea ocurrió en UFC 316 el sábado pasado, y Mix sufrió una derrota por decisión unánime ante Mario Bautista, un luchador experimentado en peso gallo con un récord de 16-2 y 10-2 en UFC.

La pelea no fue brillante para Mix. Se le vio indeciso, con poca confianza y muy pasivo en el ring. No logró imponer su ritmo ni hacer daño a Bautista, que fue más agresivo, más preciso y más activo. Falló en su intento de derribar a su rival, que lo rechazó con facilidad. La falta de ofensiva de Mix quedó patente, y por momentos pareció que estaba más preocupado por no cometer errores que por ganar la pelea.

«Sobre todo después de la confianza y las habladurías en la rueda de prensa, y la forma en que desestimó la amenaza de Bautista«, añadió Bisping. «Era inevitable que llegara aquí, destrozara a todos y se convirtiera en el campeón. Luego te enfrentas a Bautista, que está perdiendo terreno entre bastidores, venciendo a gente como José Aldo, pero que, siendo sinceros, no recibe el reconocimiento de la afición, pero es un tipo difícil de vencer«

Bisping no se escondió y usó palabras duras, eso claramente muestra cuánto le frustró la actuación de Mix. No fue solo una crítica suave, sino un ataque directo a la arrogancia que Mix había mostrado antes de la pelea. Mix se había presentado como uno de los mejores prospectos en la historia de la UFC y había hablado mucho de su potencial.

Se autoproclamaba como el mejor peso gallo del mundo en su perfil, y de hecho, en entrevistas, se le veía con mucha confianza y seguridad. Completaban esa imagen promesas de ser un peleador muy completo, con habilidades en la lucha y en el striking. Sin embargo, lo que vimos en el ring fue muy diferente. La realidad es que, en su primer combate en la UFC, Mix no estuvo ni cerca de demostrar todo eso. Se limitó a lanzarse golpes con poca precisión y no supo cómo contrarrestar la energía y experiencia de Bautista.

«Fue derrotado contundentemente. No estaba en la pelea. Realmente no hizo mucho. En cuanto a los números de golpes, fue sorprendente porque fueron bastante parejos. Pero Bautista lo estaba cortando, conectando buenos golpes, y cada vez que Patchy Mix recibía un golpe, le hacía una mueca. Era como: ‘Oh, ese no me gustó’. Eso no es buena idea porque si es parejo, los jueces dirán: ‘Bueno, reaccionaste cada vez a esos golpes'».

Bisping, que fue campeón en UFC y tiene mucha experiencia en el mundo del MMA, no se mordió la lengua para expresar su opinión. Lo que más le molestó fue la actitud de Mix, que parecía confiar demasiado en su talento sin haber arriesgado lo suficiente en la jaula.

Desde el primer asalto se notó que Mix no tenía el mismo interés en tomar riesgos, algo que en el deporte puede ser fatal. Además, su único intento de derribo fue fácilmente detenido por Bautista, lo que reflejó que quizás no estaba preparado para enfrentarse a un luchador con esa experiencia y calidad. La pelea dejó la impresión de que Mix todavía tiene mucho que mejorar, especialmente en aspectos mentales y en su estrategia dentro del ring.

La derrota también sirvió como una dura lección para un peleador que había prometido tanto antes de debutar en la UFC. Ahora, la pregunta es si Mix logrará aprender de ello y volver más fuerte, o si su confianza todavía le jugará en contra en peleas futuras. Mientras tanto, Bisping dejó claro que no le impresionó para nada su primera actuación en la UFC y que, por ahora, todavía no tiene el lugar que se esperaba que ocupara.